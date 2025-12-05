Castañas: energía, fibra y pérdida de peso

Quienes siguen al chef Arguiñano en TV quizás se pregunten por su preferencia por las castañas, y la respuesta es que hay sobradas razones para incorporar castañas en nuestra dieta. Antes del siglo XVI formaban parte de la dieta mediterránea, pero fueron sustituidas por las patatas y el maíz. Están recomendadas para perder peso, son naturalmente libres de gluten, siendo los frutos secos más ligeros, aconsejables para quienes padecen estreñimiento. Son beneficiosas tanto en otoño como en invierno por su aporte energético extra. Contienen potasio, magnesio y vitamina C. Se deben cocinar en horno o microondas.

Tui-Na, una técnica milenaria para las cervicales

Se trata de una técnica manipulativa procedente de China que se utiliza desde hace más de 2.000 años y que ha aparecido recientemente como tratamiento especializado en España. Los profesionales del Tui-Na usan manos, dedos, puños, codos, antebrazos y rodillas con ritmos más vigorosos que los del masaje convencional occidental, y no causan dolor intenso. La técnica se enfoca a restaurar el equilibrio físico y energético rápidamente; y debe su éxito a que ayuda a prevenir y recuperar la rigidez y los mareos provocados por las cervicales.

Antiglucémicos para regular el azúcar en sangre

Niveles elevados de glucosa en sangre se asocian con daños graves a largo plazo en riñones, vasos sanguíneos, ojos o enfermedades cardiovasculares. El problema es que los alimentos más dañinos son bastante habituales en nuestra dieta: arroz blanco, pan blanco, jugos de fruta, bebidas azucaradas, galletas y dulces, y alimentos procesados en general. Los antiglucémicos ayudan a mantener a raya la glucosa en sangre, siendo los más recomendables: verduras (espinacas, col rizada, lechuga); proteínas magras (pollo, pescado y huevos), grasas saludables (aguacate y nueces), legumbres, frutas y cereales (avena, quinoa, arroz integral).