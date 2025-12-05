Iberdrola ha sido seleccionada por la multinacional Bayer por impulsar la electrificación industrial mediante soluciones innovadoras, un aspecto clave para los objetivos europeos de descarbonización. La empresa distingue con el «Bayer Procurement Decarbonization Accelerator Award» a los socios que contribuyen a la sostenibilidad, eficiencia y reducción de emisiones de sus operaciones y procesos mediante tecnologías limpias y energías renovables. En el caso de Iberdrola, Bayer ha valorado los diferentes acuerdos y soluciones como el acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA en inglés) firmado por ambas firmas. Este año también han puesto en marcha el primer proyecto de suministro de calor en España, por el que Iberdrola electrificará la planta de Bayer en Asturias), donde se produce todo el ácido acetilsalicílico para fabricar aspirinas.

Vecinos de Huesca piden dignidad para los barrios

Los vecinos de Huesca vuelven a convocar una movilización «por la dignidad de los barrios». Piden al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca actuaciones de mejora en asuntos clave como la reparación de la biblioteca Ramón J. Sender. Participan organizaciones como la Federación de Barrios Osca XXI o la Plataforma Árboles vivos, que denuncia talas masivas de árboles sin consenso.

Se presenta el protocolo de Osaka por la igualdad digital

Se ha presentado a España el Protocolo de Osaka cuyo objetivo es impulsar la igualdad digital en el sector STEM y está impulsado por la organización Women in Tech. El Protocolo busca movilizar a gobiernos, empresas, instituciones académicas y a la sociedad civil para transformar el liderazgo femenino en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y garantizar el acceso digital igualitario a mujeres y niñas.

UPA denuncia el abandono de la UE a los arroceros

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha rechazado frontalmente el preacuerdo alcanzado por la Comisión y el Parlamento europeos en relación con las importaciones de arroz de terceros países y denuncia el abandono del sector. Según fuentes comunitarias, el preacuerdo establece un umbral de 562.000 toneladas para activar una cláusula de salvaguardia frente a las importaciones.

Libros

«Cómo comer sano en un mundo tóxico» • Carlos de Prada • hogar sin tóxicos •700 páginas

Hogar sin tóxicos reúne en este libro la más completa recopilación de evidencias científicas realizada hasta ahora en torno a los tóxicos en los alimentos. A lo largo de más de 700 páginas se desgranan con detalle qué tóxicos están presentes en nuestra alimentación, cómo llegan hasta ahí y qué podemos hacer para ingerir menos contaminantes, porque no es posible una dieta realmente saludable sin reducir la exposición a estas sustancias. Su autor, Carlos de Prada, Premio Global 500 de la ONU y Premio Nacional de Medio Ambiente, advierte que «la legislación actual no nos protege de estos tóxicos como debería, y solo con conocimientos como los que ofrece este libro podemos autoprotegernos con decisiones de consumo bien informadas».