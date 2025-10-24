Compromiso contra la vulnerabilidad energética

Para Naturgy, las personas están en el centro, y más aún los colectivos que necesitan protección. Por eso desde hace más de 30 años apoya su labor empresarial con su trabajo social a través de la Fundación Naturgy. La entidad, creada en 1992, está presente en aquellos países donde la compañía opera y actualmente centra su actividad en ayudar a paliar la vulnerabilidad energética y en impulsar la formación y divulgación sobre energía y eficiencia en la sociedad.

Entre las iniciativas de la Fundación destaca su Plan de Vulnerabilidad energética, que nació en 2017. Cuenta con diferentes líneas de acción, como el Fondo solidario de rehabilitación energética, con el que se realizan obras de rehabilitación exprés de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad. Es una de las mayores iniciativas del sector fundacional privado en materia de pobreza energética en Europa. A finales de 2024 había rehabilitado más de 5.190 viviendas.

La Fundación también proporciona energía solar a centros asistenciales y residenciales. Hasta la fecha se han realizado 29 proyectos con casi 7.000 personas beneficiadas. Además, Además, la Fundación realiza actividad de voluntariado y cuenta con su propia «Escuela de Energía», donde los formadores imparten talleres sobre el funcionamiento del sector energético en general, la lectura y comprensión de la factura, ofrecen consejos de eficiencia energética, explican el bono social o los cambios legislativos. La Escuela ya está presente en más de 900 municipios, y ya son más de 40.500 las personas formadas en consumo eficiente y derecho energético.

A estas tres líneas se suman proyectos innovadores, estudios de investigación, foros de debate y publicaciones especializadas que alimentan el conocimiento en torno a la pobreza energética. El año pasado, la Fundación Naturgy puso en marcha «Receta Energía», un programa que permite a pacientes con tratamientos eléctricos domiciliarios y en situación de vulnerabilidad beneficiarse de ayudas económicas para cubrir su gasto energético. Hasta ahora, se ha implementado en el centro hospitalario San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla y el Hospital Sagrado Corazón de Barcelona.

Mejor iniciativa social

La Fundación Naturgy ha lanzado el Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético para reconocer, impulsar y dar visibilidad a otras entidades e instituciones, o particulares, que destacan también por su contribución social gracias a proyectos vinculados a la energía. Este premio, dotado con 100.000 euros, ha recibido 422 candidaturas a lo largo de sus 6 ediciones, lo que supone más de 1,2 millones de beneficiarios.

Por su parte, la Fundación no ha permanecido ajena a los estragos de la DANA y ha lanzado su plan «Sumando Energías por Valencia», con el que se beneficiarán más de 40.000 personas a través de rehabilitaciones energéticas o la donación de placas solares en centros de atención a personas vulnerables.