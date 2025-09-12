Iberostar Hotels & Resorts anuncia la reapertura de Iberostar Selection Fuerteventura Palace, hotel de cinco estrellas situado frente a la playa de Jandía, tras una profunda transformación, con la que la cadena quiere consolidar su apuesta con las islas Canarias, la calidad del servicio, la innovación y el turismo responsable.

El hotel ofrece 437 habitaciones que han sido totalmente renovadas con diseños y texturas inspirados en la flora y paisajes del interior de la isla. Dispone, además, de cuatro piscinas, gimnasio, Spa Sensations y una propuesta gastronómica que incluye tres restaurantes y bares. Entre las novedades, un Star Café abierto 24h; el nuevo Lobby Bar Sansofí con terraza exterior; el restaurante alMar, que presenta un concepto de restaurante de playa con una selección de platos locales y vistas a la playa de Jandía.

Ericsson anuncia country manager en España

Ericsson acaba de anunciar el nombramiento de Juan Olivera como country manager y presidente del consejo de administración de Ericsson España, responsabilidades que se sumarán a las que actualmente desempeña al frente de Ericsson Portugal. Este nombramiento supone un paso en la transformación organizativa que está llevando a cabo Ericsson para mejorar la eficiencia regional.

UNEF presenta la II Cumbre de Comunidades Energéticas

La Junta de Castilla-La Mancha ha ratificado esta semana su apuesta por la transición energética durante la presentación de la II Cumbre de Comunidades Energéticas que se celebrará en Toledo, y que organiza junto a la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). José Donoso (UNEF) afirma que «las Comunidades Energéticas son una oportunidad para el país y esta CC AA, que ya es líder en el desarrollo de fotovoltaica».

Silencio administrativo tras muerte masiva de aves

El fiscal de Málaga, Fernando Benítez, afirma que la Fiscalía va a investigar la aparición de aves muertas encontradas en los últimos días en un parque de la ciudad, tras recibir un escrito de 13 colectivos. Además, lamenta el silencio de las administraciones y la ausencia de información por parte del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía. Desde diversos medios se apunta a un posible brote de gripe aviar.

Libros

«La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo»

• Pablo Batalla Cueto • capitán swing •22 euros

Sherpas en huelga; feministas que clavan la bandera sufragista en lo alto de un pico; alpinistas veganos, ciegos, maquis y «trans» ondeando el estandarte rosa, blanco y azul en las cumbres; montañeros evangélicos en busca del Arca de Noé en la cima del Ararat; anarquistas que van al monte a practicar esperanto o a buscar escondrijos para las armas de la acción directa... fascistas, pacifistas, peronistas, liberales, conservadores. Papas y santos, judíos ortodoxos estudiando la Torá. Las excursiones de Tolkien, las de Lenin, las de Helmut Kohl, y las largas colas en el Everest del siglo XXI. «No hay no política, todo es política», se dicen dos personajes de La montaña mágica, de Thomas Mann y con esa referencia empieza este libro sobre las mil maneras en que se ha hecho política desde las montañas.