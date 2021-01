¿Por qué debes dejar esta noche los limpiaparabrisas del coche levantados?

La previsión de frío, nieve y grandes heladas que existe para los próximos días en buena parte del país hace recomendable no usar el vehículo, pero si es necesario, hay que seguir una serie de consejos a la hora de conducir o revisar que el coche esté en buenas condiciones de mantenimiento: líquidos, batería, neumáticos, etc. La nieve y el hielo pueden congelar la luna delantera y esto puede provocar que los limpiaparabrisas queden congelados y ultrapegados al cristal. Si intentamos despegarlos es probable que queden inservibles ya que el caucho de las escobillas puede dañarse e, incluso, rayar la superficie acristalada debido al frío. Se moverán pero no limpiará bien el cristal. Por eso, es recomendable que, si aparcas el vehículo en el exterior, dejes los limpiaparabrisas levantados. Así, evitarás que la goma se endurezca y cuartee mucho antes de la cuenta por culpa de las heladas.

Limpiaparabrisas

Cuando vayas a arrancar el vehículo sólo tendrás que quitar el hielo o la nieve del cristal y, a continuación, devolverlos a su lugar para que hagan su función. Son los elementos que nos dan visibilidad a la hora de circular en unas condiciones muy peligrosas. No es tanto un tema de comodidad, sino de seguridad.