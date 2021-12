¿Recuerdas el Renault 4? Cumple 60 años

Más un centenar de Renault 4 se han reunido este sábado en el histórico Circuito del Jarama en una concentración organizada por el Club Clásicos Renault. Fue una cita de apasionados de este modelo procedentes de diferentes puntos de la península. Varios propietarios no dudaron en acudir al encuentro en el circuito madrileño a bordo de sus Renault 4 desde ciudades tan lejanas como Barcelona, Sevilla, Alicante o Málaga. Aprovechando la ocasión, los asistentes recorrieron el trazado del circuito del RACE, cuyas obras de construcción comenzaron en 1964, tan sólo un año después de que el Renault 4 se comercializase en España. El modelo se vendió en más de cien países y alcanzó unas ventas de más de ocho millones de unidades.

Cuando el 27 de marzo de 1955 Pierre Dreyfus fue nombrado presidente de Renault, no tardó en poner en duda el concepto del automóvil: “un coche no debería limitarse a tener unos asientos y un maletero. Es necesario crear un volumen”. Esta fue la semilla que dio fruto al Renault 4, que fue revelado a la prensa en agosto de 1961 y cuyo 60 Aniversario se ha celebrado a lo largo de este año. España fue un mercado clave en la comercialización del Renault 4: ya desde su lanzamiento en el país, en 1963, las perspectivas comerciales fueron muy buenas dada la baja tasa de motorización de la época (1 coche por cada 48 habitantes). Su éxito hizo que arrancara una próspera etapa industrial para la Factoría de Montaje de Valladolid, donde se produjeron 403.213 unidades del turismo R4 y 396.704 unidades de la versión furgoneta: un 10% de su producción mundial. El R4 se convirtió en el tercer modelo “Made in Spain” tras su antecesor, el 4 CV y el Dauphine.

Para finalizar la jornada, el Club realizó una entrega de premios a los modelos y participantes más especiales. El premio al Renault 4 en carrocería berlina más antigua se lo llevó Miguel Lloret con su Renault 4 de marzo de 1964, mientras que el de carrocería furgoneta lo ganó Juan Lillo con una unidad de septiembre de 1967. Por otro lado, el participante que acudió desde un punto más lejano fue José Luis García, quien llegó desde Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), a más de 600 kilómetros de Madrid. Mención aparte merece Carlos Cabra, quien antes de acudir a la concentración ha recorrido Europa a bordo de su Renault 4, realizando un viaje de más de 13.000.