El secreto de Aston Martin para mejorar el coche de Fernando Alonso

Aston Martin quiere marcar una nueva etapa con Fernando Alonso como gran estrella. Fallows, máximo responsable del monoplaza, ha sido tajante a la hora de repasar sus sensaciones respecto a la nueva temporada.

“Las buenas ideas suelen aparecer a las tres de la mañana. Es algo que vuelve loca a mi esposa. Me despierto en medio de la noche y tengo una nueva idea. Me resulta extraño cómo funciona el cerebro. Funciona incluso cuando estás durmiendo y se te ocurren diferentes opciones. He llegado al punto en que me digo a mí mismo: ‘Está bien, ve a la cama y deja que mi cabeza haga el trabajo de la noche’. Y realmente sucede que me despierto y de repente tengo el pensamiento: ‘Eso es exactamente lo que tengo que hacer’. Es realmente extraño”, afirma el británico.

“También he aprendido a lo largo de los años que las personas llegan a las soluciones de muchas maneras diferentes. Para mí eso ocurre al dormir. A otros se les ocurre una buena idea mientras corren o mientras pasean. Sin embargo, lo que sucede con menos frecuencia es que alguien vea la luz mientras mira la pantalla de su ordenador. Esa es una de las razones por las que me esfuerzo por dar mucha libertad a los empleados en la nueva planta de coches de carrera de Aston Martin. Mirar tu ordenador todo el rato en un cubículo no da los mejores resultados”, desveló.

El curso 2023 de Fórmula 1 empezará el 5 de marzo, en Bahrein. Motorsport desveló que el asturiano tendrá que esperar para probar las novedades en las que trabaja su escudería. Llevará el AMR22 que Sebastian Vettel y Stroll usaron la pasada temporada, justamente que Fernando ya pilotó en los test postemporada de Abu Dhabi.