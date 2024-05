¿Cómo tengo que rellenar el parte del seguro en caso de accidente?

Todos hemos sufrido un accidente de automóvil en algún momento de nuestra vida. Aunque no haya tenido consecuencias graves y solo haya sido un pequeño rozón o desperfectos de poca importancia en la carrocería. Pero tras el incidente, hay que abordar una serie de trámites administrativos para el seguro y el principal, en el caso de que no haya heridos, es el hecho de rellenar el parte para la compañía aseguradora.

Rellenar la Declaración Amistosa de Accidente, comúnmente conocida como parte amistoso, no suele ser tarea fácil para los que se encuentran por primera vez ante este documento, especialmente con el estrés acumulado tras el reciente siniestro, por lo que es importante saber los expertos los pasos a seguir para lograrlo con éxito, como rellenarlo siempre de forma tranquila y ordenada.

Esta Declaración Amistosa de Accidente es un formulario que se rellena de mutuo acuerdo por los implicados en un accidente de tráfico, siempre que no haya víctimas con daños físicos. Este documento se lleva a cabo para agilizar los trámites de las aseguradoras y acelerar el pago de las indemnizaciones y el coste de los daños materiales de los vehículos. Es decir, su misión es hacernos las cosas más sencillas y minimizar el tiempo en el que vamos a quedarnos sin coche tras el golpe.

Sin embargo, rellenar este documento tan habitual que solemos guardar en el compartimento de delante del copiloto, lo que siempre se ha llamado la guantera, no suele ser tarea fácil. Todos tenemos este documento, ya que las aseguradoras proporcionan un parte amistoso al extender el primer recibo con la información de la póliza contratada. No resulta fácil para los que se encuentran ante él por primera vez. No sólo hay que hacerlo con el susto, el enfado y el estrés de haber sufrido un accidente, sino que, para que sea válido, hay que hacerlo sin cometer errores.

Lo primero es encontrar un lugar seguro a salvo del tráfico. Si es necesario, coloca los triángulos o la señal de emergencia V16. Antes de empezar a rellenar el parte, a ser posible con letras mayúsculas y con una caligrafía legible, asegúrate de no cometer fallos o imprecisiones, ya que entonces el documento no sería válido. Por ello, conviene llevar siempre en el coche un par de bolígrafos con los que poder rellenarlo.

Ambos conductores implicados en el accidente deben rellenar el mismo documento, ya que, al llevar papel de calco, ofrece inmediatamente una copia para cada conductor. La información que se debe cumplimentar, tanto en los apartados para el vehículo A (de color azul) como en los del vehículo B (de color amarillo):

Lo primero son los datos generales del accidente, tales como la fecha, hora y el lugar donde se ha producido el siniestro, con la mayor exactitud (número de la calle, punto kilométrico y otros datos de ubicación en caso de que se produzca, por ejemplo, en un aparcamiento o una estación de servicio). Asimismo, hay que poner los datos de los conductores, de los vehículos y de sus pólizas, explicando cómo ha ocurrido el accidente de manera sencilla, pero aportando los detalles que puedan ayudar a dilucidar la causa. También se deben enumerar los daños que se han producido y los testigos (nombre, dirección y teléfono, además de señalar si se trata de ocupantes de uno de los vehículos implicados).

Cada conductor debe escribir su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, categoría y fecha de validez de su permiso de conducción, dirección, localidad y un correo electrónico o un teléfono, además de la marca, modelo, matrícula y país de la matrícula de su vehículo. También hay que añadir el nombre de cada compañía aseguradora, el número de póliza (o carta verde si se ha producido fuera de nuestras fronteras) y si cubre o no daños propios (todo riesgo).

El croquis, una especie de esquema visual o representación gráfica del accidente que ya figura en el parte y en el que hay que marcar el sentido de la circulación de los vehículos, la posición en el momento de la colisión, las señales de tráfico y el nombre de las calles o carreteras. Para ello, el parte especifica 17 circunstancias (‘giraba a la izquierda’, ‘iba a estacionar’…) para ayudarte a describir el caso. No obstante, también reserva un espacio específico para añadir cualquier otra observación de los conductores que ayude a las aseguradoras a entender el suceso. Del mismo modo, es recomendable hacer un buen número de fotos con el móvil, e incluso grabar algún video para dar testimonio de la situación inmediatamente después del siniestro. Cuantas más pruebas aporten los involucrados, más facilidades se ofrecen a las aseguradoras.

La firma de los conductores involucrados es imprescindible para que el documento sea válido. Por eso, es muy importante asegurarse de que todo está bien cumplimentado, comprobando la exactitud de los datos del conductor contrario, incluso contrastándolos con su documentación correspondiente. No obstante, en caso de duda o disconformidad, el parte se puede firmar más adelante (en unas circunstancias más sosegadas y en las que sea más sencillo asegurarse de que todo está debidamente cumplimentado), ya que se dispone de siete días tras el accidente para enviar dicha información a la aseguradora.