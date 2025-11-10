¿Dónde tienes más probabilidad de ser multado con tu coche? Madrid, Cádiz y Málaga lideran la clasificación

El afán recaudatorio de la DGT no tiene límites y los automovilistas españoles ven como cada año se incrementa el importe de las multas que deben soportar. Concretamente, según el Anuario de la Dirección General de Tráfico, durante el pasado año se registraron en España más de 5,4 millones de denuncias por infracciones de tráfico. De ellas, las provincias con mayor número de sanciones fueron Madrid (657.070), Málaga (331.520) y Cádiz (325.473). En el otro extremo, las provincias con menos denuncias fueron Melilla (3.775), Ceuta (5.439) y Ourense (28.799).

Un estudio realizado con el análisis de estos datos por Bipi, compañía de movilidad, reflejan que las zonas con mayor densidad de población y tráfico turístico concentran también más denuncias. En provincias como Madrid, Málaga o Cádiz, la circulación diaria, los desplazamientos vacacionales y la alta presencia de vehículos privados explican gran parte del volumen sancionador.

La clasificación de las provincias más multadoras está encabezada por Madrid, con 657.070 multas. Los siguientes puestos en esta lista están ocupadas por Málaga (331.520), Cádiz (325.473), Sevilla (281.688), Valencia (263.868), Alicante (188.505), Pontevedra (172.935), Murcia (145.843), Navarra (142.954) y Castellón (128.671). Hay que tener en cuenta que este estudio no recoge datos de Cataluña y País Vasco por tener las competencias de Tráfico transferidas a órganos autonómicos.

Por autonomías, Andalucía se situó a la cabeza con más de 1,4 millones de denuncias (1.425.521), concentrando casi una de cada cuatro infracciones registradas en España durante 2024. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 657.070 sanciones, y la Comunidad Valenciana, que superó las 580.000 denuncias. Estas tres regiones, caracterizadas por su elevada densidad de tráfico y un gran volumen de desplazamientos tanto urbanos como turísticos, agrupan cerca del 50% del total nacional de infracciones. En el otro extremo, las comunidades con menor número de denuncias fueron La Rioja (85.436), Cantabria (77.688), Ceuta (5.439) y Melilla (3.775). Por su parte, Castilla y León (572.830), Castilla-La Mancha (459.917) y Galicia (433.157) también destacan entre las comunidades con más denuncias.