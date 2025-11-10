El príncipe Guillermo revela sobre cómo han explicado a sus hijos el cáncer de Kate Middleton

En una entrevista concedida a la televisión brasileña, el príncipe Guillermo se mostró tan cercano como pocas veces ante la prensa internacional. Tras la operación de Kate Middleton en enero de 2024 y su posterior quimioterapia preventiva, la princesa de Gales se mantuvo fuera del foco público, y tanto ella como su marido decidieron guardar silencio sobre el diagnóstico. Ahora, Guillermo ha relatado cómo enfrentaron aquella etapa con transparencia en casa.

"Hablamos con nuestros hijos de todo, las buenas y las malas noticias. Les explicamos por qué pueden sentirse tristes, aunque surjan preguntas sin respuesta", afirmó sobre George, Charlotte y Louis. Reconoce que 2024 fue el año más difícil, sumando la enfermedad de su padre a la de Kate, y cómo la honestidad con los pequeños ayudó a mantener la unidad familiar y la rutina diaria.

Sus hijos, sin móvil

El príncipe también abordó la educación y el acceso a la tecnología: sus hijos no tienen móvil, y George podrían recibir uno limitado al entrar en la adolescencia. La medida busca protegerlos de contenidos inapropiados mientras mantienen la comunicación familiar. Guillermo defendió la importancia de compartir tiempo con ellos, entre colegios, deportes y juegos en el jardín, construyendo la cotidianidad que a su juicio fortalece el vínculo familiar.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton Gtres

Entre confidencias personales y reflexiones sobre la paternidad, el heredero de Carlos III subrayó que "todas las familias pasan por momentos complicados y afrontan los desafíos unidas". La entrevista con Luciano Huck, en Río de Janeiro, también permitió rescatar recuerdos de Lady Di, cuya fotografía le fue entregada como regalo: un guiño a la memoria que sigue marcando su vida y decisiones, tanto personales como reales.

Diana de Gales, Lady Di, con sus hijos los príncipes Harry y William John Swannell Camera Press

En estas declaraciones, Guillermo muestra un enfoque moderno de la realeza: honestidad con los hijos, protección frente a los peligros digitales y la intención de vivir la paternidad de manera plena, incluso en medio de dificultades médicas y la presión constante de ser futuro rey de Inglaterra.