La fábrica de Santana en Linares (Jaén) volverá a fabricar coches todoterreno

Las instalaciones de la antigua Santana en Linares (Jaén), conocidas por su fabricación de vehículos Land Rover, volverán a producir coches todoterreno, en concreto un “pick-up” chino, según se ha sabido tras un acuerdo suscrito por Santana Motors S.L., Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. y Anhui Coronet Tech Co, que han anunciado conjuntamente una alianza estratégica para la producción de vehículos todoterreno.

Pick up chino que se fabricará en Linares próximamente Booster

Esta alianza fue formalizada durante una ceremonia oficial en la que estuvieron presentes los máximos responsables de las empresas implicadas: Yao Liwen, CEO de Zhengzhou Nissan Automobile Co. (ZNA), Zewen Liu, CEO de Anhui Coronet Tech Co y Edu Blanco, CEO de Santana Motors S.L. El objetivo conjunto de esta colaboración es lanzar al mercado vehículos todoterreno con altos niveles de calidad, fiabilidad y sostenibilidad. Según el comunicado, este vehículo estará destinado a los mercados de Europa, África y América.

El CEO de Santana Motors, Edu Blanco destacó que «esta alianza marca un hito fundamental para Santana Motors y representa un paso decisivo hacia el futuro. Estamos orgullosos de unir fuerzas con Zhengzhou Nissan y Anhui Coronet, reforzando nuestra visión de fabricar vehículos innovadores que reflejen la legendaria tradición de calidad y robustez de Santana, impulsando así la industria automotriz y el desarrollo económico en Linares y más allá».

Durante los últimos años, los equipos técnicos y de desarrollo de Santana Motors, ZZ Nissan y Anhui Coronet han trabajado estrechamente para diseñar y certificar un vehículo completamente nuevo. Este desarrollo se ha guiado por los valores como resistencia, alto rendimiento y con una gran capacidad como coche de todo terreno.

Con ello, la fábrica de Santana en Linares será el centro de esta ambiciosa iniciativa, consolidándose como un referente tecnológico en la fabricación de vehículos todoterreno de última generación. En los próximos meses, se presentará una gama de vehículos disponibles en versiones diésel de última generación y también con motorizaciones híbridas enchufables (PHEV). Estos vehículos están especialmente diseñados para los amantes del off-road, combinando la robustez del 4x4 tradicional con las exigencias tecnológicas y sostenibles del futuro. Esta colaboración estratégica se ha desarrollado con la experiencia de marcas emblemáticas como Land Rover, Suzuki e IVECO, ahora reforzada con ZZ Nissan.