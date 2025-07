Kia triunfa en los premios Red Dot Award

Kia ha recibido cinco galardones en los premios Red Dot Award: Design Concept 2025, lo que subraya el liderazgo de la marca en diseño innovador y sostenible. El PV5 WKNDR Concept obtuvo la máxima distinción del certamen, el prestigioso premio «Best of the Best», mientras que los prototipos PV1, PV5, PV7 y EV2 fueron reconocidos como ganadores en la categoría de Automóviles y Motocicletas.

«Ganar cinco premios Red Dot Design Concept, incluido el Best of the Best, es un orgullo para todos en Kia», afirmó Karim Habib, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Diseño de Kia. «Ser reconocidos por uno de los certámenes de diseño más importantes del mundo es un logro extraordinario y refleja la innovación y la dedicación que invertimos en cada modelo que creamos. Nos esforzaremos por aprovechar este impulso para dar forma al futuro de la movilidad sostenible y accesible».

El Kia PV5 WKNDR Concept es una furgoneta eléctrica de aventura basada en el proyecto Platform Beyond Vehicle (PBV), presentado por primera vez en el SEMA Showcase 2024. Diseñado para moverse con facilidad entre las calles urbanas y los terrenos accidentados, ofrece una nueva solución de estilo de vida sostenible.

Las mejoras para la conducción todoterreno y un innovador sistema de almacenamiento externo, que se puede configurar como una cocina móvil, hacen que el PV5 WKNDR Concept sea ideal para aventuras fuera de la ciudad. Su interior modular muy personalizable también se puede adaptar fácilmente para maximizar tanto el espacio como la funcionalidad.

La energía autosuficiente se genera a través de paneles solares integrados y una turbina hidráulica. Asimismo, un sistema interior de rieles mantiene el equipo organizado y accesible, lo que refleja el compromiso de Kia con la innovación práctica. Junto con el PV5 WKNDR, otros cuatro modelos de Kia recibieron premios Red Dot en reconocimiento a sus diseños innovadores y orientados al usuario.

El Concept PV1 es un PBV ultracompacto que encarna el enfoque innovador de Kia para las entregas urbanas de último kilómetro (al destinatario final). Con su perfil estilizado, sus capacidades de circulación autónoma y su interior personalizable, está diseñado específicamente para circular por entornos urbanos congestionados.

Ya disponible para los clientes, el PV5 es un PBV de tamaño medio concebido tanto para actividades logísticas como para el transporte de pasajeros. Ofrece una amplia gama de distribuciones interiores flexibles, incluido un concepto de espacio de trabajo «Driver's Desk» y configuraciones de asientos personalizables para adaptarse a diversas necesidades.

Por su parte, el Concept PV7 proporciona el mayor espacio de carga de la gama PBV de Kia. También ofrece un interior amplio con suelo plano, una distribución tipo oficina móvil y avanzadas soluciones de almacenamiento integradas. Todo ello lo convierte en el vehículo ideal tanto para propietarios de pequeñas empresas como para grandes empresas de logística y distribución. Por último, el Concept EV2 es un SUV eléctrico compacto del segmento B que combina una forma robusta y versátil con una avanzada tecnología EV. Su diseño sin pilares y su interior configurable le permiten adaptarse a la perfección a una amplia variedad de estilos de vida.