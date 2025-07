Kymco Super Dink 350, el regreso de un líder

Si bien puede parecer un scooter renovado, lo cierto es que la firma Kymco, con su novedoso Super Dink 350, ha logrado presentar una propuesta de scooter deportivo y divertido que igual puede combinar un uso diario en ciudad como un viaje turístico no exento de ciertos momentos, digamos: con cierta dosis de deportividad. Ante todo, el nuevo Super Dink 350, pesa siete kilos menos que su antecesor; lo que ya es sinónimo de que en Kymco piensan no solo en un scooter, también en el scooter dinámico que no se amilana ante recorridos en el que predominen las curvas.

Para ello se ha trabajado y mucho en ciertas partes del chasis y en la horquilla delantera, detalles técnicos que la han dotado de una mayor agilidad en los cambios de dirección sin sacrificar, si no aumentar, su estabilidad. Monta llantas de 15 pulgadas delante y 14 en el eje trasero. Este detalle la hace más dinámica. Además, bajo el asiento, a pesar de esa rueda de 14 pulgadas, podemos seguir guardando dos cascos integrales sin ningún tipo de problema. Como equipamiento de serie destaca el arranque sin llave, ABS, control de tracción, luz de freno de emergencia que destella en caso de una brusca frenada, ópticas del tipo LED y dos tomas de corriente USB.

El tablero de instrumentos aporta gran cantidad de información a través de una pantalla LCD que sorprende por su gran capacidad de visualización sea cual sea las condiciones. No, no dispone de conectividad con nuestro teléfono móvil, pero todo llegará. El motor, con especificaciones Euro5+, ha ganado potencia: 28 caballos son los que ofrece, con un excelente comportamiento en las recuperaciones y aceleraciones; un motor brioso que mueve sin problemas los 185 kilos de esta súper-scooter. Su estabilidad, su poder de frenada y las prestaciones de su motor son detalles que no pasan desapercibidos, aportando un remarcable plus de conducción deportiva. La pantalla deriva brisas es algo más baja que la que conocíamos, pero no incomoda en absoluto.

En cuanto a comodidad, ningún comentario; se trata de una moto apta para ciudad, pero muy adecuada para meterse en carreteras viradas y disfrutar de una conducción intensa. El arranque sin llave y la apertura del depósito a distancia son detalles que se agradecen. En cuanto a distancia al suelo, la nueva Super Dink 350 puede parecer alta, pero en ello contribuye el puente central y el enorme asiento, dos detalles a los que una vez te acostumbras, no aportan ningún tema negativo en su conducción. El precio de la Super Dink 350 en 4.750 euros, un precio más que razonable para un scooter GT de este nivel.

Como detalle, que desconocíamos, Kymco fue la única marca de motocicletas afectada por la DANA del pasado mes de octubre ya que su almacén de logística para España estaba ubicado en Ribarroja. Después del desastre, tuvieron que achatarrar más de mil unidades. Las que pudieron más o menos salvar, las pusieron a la venta para la gente de los municipios afectados a muy bajo precio con el fin de ayudar, en la medida de lo posible, a que los afectados pudieran disponer de un modo de transporte inmediato. Una loable iniciativa para una marca que a lo largo de estos últimos años ha encabezado el top de ventas en su segmento en España.