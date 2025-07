El diario de Amilibia: La Yoli ya no se quema

No digo que no se tueste un poco al sol, que ella es muy de perderse por las playas de su tierra gallega, probablemente con un bikini rojo de Zara y la protección solar que anuncia Alcaraz; quiero decir que la Yoli se ha vuelto prudente y dicen que ahora ya no pone la mano en el fuego por el Apolo de la Moncloa. Lo comprendo. Está harta de que su mano, sobre todo izquierda, se le queme a la parrilla en sacrificio no gratificado. «En la vida hay que ser más prudente», confiesa en su renuncia al martirio. Sigo comprendiéndola: este vejestorio es muy comprensivo con la Yoli, aunque cuando se lía explicándose no entiendo bien lo que dice. Me pasa también con la Marisú: debe de ser cosa propia de vicetiples. Feijóo tampoco pone la mano en el fuego por Montoro: la prudencia es tendencia este verano porque no se sabe que número va a salir en el bingo de la UCO.

Aclara la Yoli con la mano alejada del fuego, por si acaso: «Yo creo que el presidente del Gobierno, al que conozco en la intimidad, es un hombre limpio». ¿Cómo le sentará a la Bego eso del conocimiento en la intimidad? Pudiera parecer que se lo ha encontrado siempre recién duchado y con los gayumbos inmaculados, nada extraño en un hombre inmerso en su «saunagate». También es un modelo de limpieza JLo: allá por donde va exige en los hoteles un inodoro más grande, talla XXL, para aposentar su trasero. Y papel higiénico japonés, cuenta Amparo de la Gama, para mimar su exitoso culo con exquisita suavidad. Me imagino que ahora la Yoli impondrá el papel higiénico japonés en los váteres de su ministerio. En tiempos de apretones y diarreas, lo primero es salvar el culo.