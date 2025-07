Tierra trágame: Nuria Roca y su pasión por matar dos pájaros de un tiro

Si hay alguien que desprende simpatía a raudales, esa es la presentadora y escritora Nuria Roca, aunque pocos saben que es arquitecta técnica por la Politécnica de Valencia. Solía acudir a un programa de televisión en su ciudad para recaudar fondos para el viaje de fin de curso. Hasta hoy que sigue delante de las cámaras. En 1998, Chicho Ibáñez se fijó en ella para presentar la segunda etapa el concurso sobre el mundo animal Waku-Waku, en sustitución de Consuelo Berlanga. El momento «Tiérra Trágame» viene de esa etapa. «Habían quedado ganadores dos protectoras de animales, con lo cual el premio era compartido y eso me hizo ilusión. El problema es que a la hora de entregarlo en directo no se me ocurrió otra cosa que decir que de este modo matábamos dos pájaros de un tiro. Imagina la cara con la que miraron los de las protectoras de animales».

Escucha este divertido relato en Instagram @egoslr