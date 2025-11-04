Más deportividad y estilo para el Lexus LBX

Desde que viera la luz en 2023, el Lexus LBX ha permanecido fiel a su esencia: sorprender y transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Este modelo abrió una nueva dimensión dentro de la marca, acercando a Lexus a un público más diverso gracias a su innovadora propuesta “informal premium”, que combina elegancia y frescura en un formato compacto. Ahora, estas cualidades se refuerzan con la llegada de una edición especial: el LBX Vibrant Edition, que eleva aún más el atractivo y la personalidad del modelo.

LBX Vibrant Edition Newspress

Como su nombre sugiere, el Vibrant Edition, hace gala de unos llamativos detalles estilísticos que enfatizan la imagen moderna y urbanita del Lexus LBX. El Vibrant Edition añade más opciones a la ya rica y diversa gama LBX 2026, como la expresión perfecta del principio de Lexus de “personalizar el lujo”. Andre Schmidt, responsable de Lexus en Europa, comentó a propósito de este nuevo modelo: “El LBX se ha establecido rápidamente como un modelo central para Lexus en Europa y ha consolidado su presencia en el territorio de un nuevo mercado, donde ha conseguido desempeñar la función de atraer a nuevos clientes a nuestra marca. Se trata ya de nuestro segundo modelo más vendido, con más de 23.000 unidades en 2024. Con el LBX Vibrant Edition, incrementamos las posibilidades y añadimos rasgos estilísticos exclusivos que potencian su imagen deportiva y dinámica. Estamos convencidos de que reafirmará la capacidad demostrada del LBX de atraer a nuevos clientes manteniendo su promesa de ser todo un Lexus en pequeño formato”.

LBX Vibrant Edition Newspress

Con la predisposición de aumentar su imagen deportiva, el LBX Vibrant Edition, hereda el dinamismo del LBX Emotion, incorporando llantas Black Matte de 18″, elementos decorativos en color negro mate en paragolpes delantero y trasero, perfiles de ventanillas en color Dark Chrome y decoración específica Vibrant Edition en la moldura del pilar C. El conjunto se remata con la distintiva moldura que une los faros delanteros en color negro mate tomando como inspiración el diseño del prestacional LBX Morizo RR.

El modelo puede elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, bajo de denominación LBX Vibrant Edition Black. Dentro del habitáculo, el carácter “vibrante” de este todocamino urbano se hace patente en su tapicería confeccionada en cuero semianilina en color Black, y su asombroso contraste con los refuerzos laterales, secciones de los hombros, consola central y paneles de puertas tapizados en Rojo Garnet. El carácter deportivo y la lujosa factura artesana de Lexus se expresan con un elegante bordado doble en diseño Tatami, que decora los respaldos de los asientos y los paneles de puerta, para adaptarse a la perfección con los cinturones de seguridad en este caso decorados en color Rojo Garnet.

Los detalles de clase superior con que cuenta el LBX Vibrant Edition, se reflejan en la optimización de su equipamiento. Esta edición especial cuenta con asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones, iluminación ambiental multicolor con hasta 64 colores diferentes a elegir, una base de carga inductiva para smartphones, el innovador purificador de aire Nanoe-X y las versátiles y elegantes levas de cambio tras el volante. Por si fuera poco, el LBX Vibrant Edition, equipa lo último en tecnología híbrida de Lexus, incorporando el ultra eficiente motor 1.5L de 136 CV híbrido. Debido a que se trata del Lexus más pequeño jamás fabricado y de contar con un carácter puramente urbanita, es el vehículo perfecto para adentrarse en la ciudad y desenvolverse en el tráfico cotidiano. El LBX Vibrant Edition estará a la venta hasta mayo de 2026.