A partir de hoy, los triángulos de emergencia ya no serán obligatorios. Conoce los detalles

Todos los conductores saben que cuando su vehículo tiene una avería, deben detenerse en la calzada y señalizar su posición para que los demás conductores en la carretera sean conscientes del problema y puedan evitarlo. Desde el año 1999, la forma obligada de hacer esto ha sido mediante el uso de triángulos de emergencia, los cuales se instalan a una distancia segura del vehículo para alertar a los demás conductores. Sin embargo, estes no es un método ni mucho menos perfecto. Para colocar los triángulos es necesario abandonar el vehículo, abrir el maletero y caminar por el arcén. Y esto puede resultar peligroso.

Lamentablemente, todos los años se registran numerosos casos de personas que han sufrido accidentes al bajarse del vehículo para instalar los triángulos. Sólo en el año 2022, un total de 42 personas perdieron la vida poreste motivo. De hecho, las personas que bajan del vehículo sin chaleco para colocar los triángulos o para cambiar una rueda son las víctimas más frecuentes de atropellos en las carreteras españolas. Esta situación es especialmente peligrosa si hay un conductor distraído en la carretera en ese momento (algo bastante probable), si se trata de una vía de alta velocidad o si hay mala visibilidad.

¿En qué situaciones la ley exime a los conductores de colocar los triángulos de emergencia? DGT

Afortunadamente, a partir de hoy, 1 de julio de 2023, los conductores ya no tendrán que bajarse del coche para colocar los triángulos de emergencia en las autopistas o autovías, cuando han sufrido una avería o un accidente. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado esta obligación, aunque su uso seguirá siendo obligatorio en vías convencionales. Según informó hace unos meses la institución, se trata de una medida destinada a reducir el riesgo al que se enfrentan los conductores al bajar del vehículo para colocar los triángulos.

Es importante destacar que esta medida solo afectará a aquellos conductores que cuenten con la señal V16, un dispositivo luminoso imantado que se coloca sobre el techo del coche. Aunque este dispositivo ha estado disponible durante un tiempo, no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Hasta entonces, podremos seguir utilizando ambos sistemas indistintamente, aunque la recomendación de la DGT es decantarse por la señal V16.

Y aunque todavía no es posible, en los próximos años, la DGT también se ha propuesto incluir la obligatoriedad de otra señal de emergencia adicional: la V-27. Al igual que las V-16, esta señalización también servirá para alertar al resto de vehículos que circulan por la vía de la presencia de una situación de peligro. Sin embargo, el sistema V-27 está integrado en el propio vehículo y funcionará de manera automática, sin que el conductor tenga control sobre su uso y funcionamiento. Es algo así como un triángulo de emergencia virtual que se activará en el sistema de “a bordo” del vehículo cuando otro conductor coloque una señalización V-16 en caso de emergencia.

Pero claro, el sistema sólo funcionará si la baliza V-16 está preparada para comunicar la posición de la incidencia al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilid de la DGT, lo que permitirá que se muestren avisos en los paneles luminosos más cercanos al lugar del incidente y permitirá que se activen los avisos V-27 en el resto de vehículos que circulen por la carretera.

Imagen de un vehículo estacionado en la calzada con la luz V16 | Fotografía de archivo La Razón

En conclusión, si llevamos una señal V16 en la guantera, ya no será obligatorio bajarse del coche y exponernos a un atropello para colocar los triángulos. Y a partir del 1 de enero del año 2026, ya no podrán usarse más ni triángulos de emergencia ni balizas no conectadas. Si no existe la posibilidad de “teledetección”, es decir, de que las balizas V-16 estén preparadas para comunicar su geolocalización a la DGT al resto de vehículos, estas no podrán ser homologadas. De acuerdo con las autoridades de Tráfico, con esta transformación la carretera se convertirá en un lugar más seguro.