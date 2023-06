El pequeño truco con el que te puedes librar de pagar las multas de radar por exceso de velocidad

La DGT endurece las normas de Seguridad Vial con el paso de los años, así como incrementa las multas por el incumplimiento de estas. Los radares de velocidad, por ejemplo, son un arma utilizada por el organismo y que desde su implementación en la década de los 70 en España supone una gran recaudación año tras año. Son muchos los conductores que alguna vez en la vida han sido "cazados" a una velocidad más alta de la permitida, y por ende, han tenido que pagar las multas correspondientes. Pero existen pequeños "trucos" para librarse de abonar la cifra económica impuesta por esta infracción.

Exceder el límite de velocidad es una de las multas más comunes, tales como la de aparcar en un lugar erróneo o la de hablar por el móvil. Aunque el radar sea un objeto "casi perfecto", así como que las multas pueden parecer irrevocables, existen algunos métodos para evitar pagar una multa.

¿Cómo evitar pagar una multa de la DGT?

Te la comunican fuera de plazo. La Administración tiene tres meses de plazo para comunicar a la persona a la que se le ha puesto una multa las sanciones leves y hasta un año para las muy graves. Si te llegan a tu casa más tarde podrás alegar que han prescrito y no tendrás que pagarlas. En el caso de las multas por exceso de velocidad, se consideran muy graves cuando se sobrepasa en más del 50% el límite de velocidad, y menor a ese porcentaje, puede ser grave o leve.

No hay dos fotografías en donde se vea la infracción. Cuando te llega la multa, deben enviarte dos tomas o fotografías en el que se vea que incumples la infracción. Si solo te llega una instantánea, podrás reclamar la multa y que quede anulada.

No te cobran la sanción a tiempo. Asimismo, si pagamos la multa, tanto la DGT como los ayuntamientos tienen hasta un año para iniciar el proceso de cobro de la multa. Pero si pasa ese plaza, no podrán hacerlo porque la sanción habrá prescrito.

Datos incorrectos en las multas. La multa recoge nuestros datos y, por ello, debemos comprobar que están correctos. Por ejemplo, la matrícula de nuestro vehículo, el color o la marca o el momento y lugar exactos de la infracción. Cualquier error en estos datos nos puede permitir evitar pagarlas.

Malas condiciones del radar. Puede ser que el radar no esté en condiciones óptimas para poder realizar la función de la que está encargado. Si la persona a la que se le ha puesto la multa es capaz de demostrar que no se encuentra en buen mantenimiento, así como la calibración, se puede librar de la multa.

El agente que te puso la multa no se ratifica en su versión o presuponen que tú eres culpable. Es un aso en el que podemos pedir más pruebas que corroboren nuestra infracción. Así, si el agente no llega a ratificar su versión o no lo hace en un tiempo determinado, la multa puede prescribir y, por ende, la persona a la que se le ha puesto la multa no tiene por qué pagarla.

En sí, en la mayoría de los casos, es imposible librarte de una multa cuando el radar ha notificado la infracción. No obstante, hay algunos casos que, aunque sean casi improbables, puede permitirnos librarnos de la multa. Es por ello por lo que el "truco" es comprobar todo bien y estar pendiente y esperar a tener suerte.