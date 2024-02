¿Qué es el informe de datos del conductor de la DGT y para qué lo podríamos necesitar?

La Dirección General de Tráfico (DGT) permite obtener informes y documentos relacionados con tu vehículo y tu perfil como conductor a través de su página web, facilitando y agilizando la gestión de trámites del automóvil, cambios de datos personales y otros procesos. Además, ofrece la opción de pagar las tasas correspondientes de manera online.

Un documento bastante útil y, sin embargo, bastante desconocido, que puedes obtener desde la web de la DGT, es el informe de datos del conductor. En esencia, este documento es un registro de tu historial como conductor, donde la DGT proporciona todos los datos asociados a ti, desde tu saldo de puntos hasta las veces que te han retirado el permiso de conducir, e incluso si pesa sobre ti alguna restricción para conducir.

Gracias a "Mi DGT", se podrá llevar en el móvil no solo el carnet, sino también nuestros puntos o datos sobre el vehículo

Este informe, que puede ser un reflejo de tu experiencia y habilidad al volante, es un recurso valioso, que puede ser utilizados en diferentes contextos. Por ejemplo, puede ser de interés para las compañías de seguros, lo que podría -potencialmente- conseguirnos una mejor oferta… o podría ser de utilidad proporcionárselo a un posible empleador, que necesitase validar tu capacidad y experiencia como conductor.

La DGT ofrece dos tipos de informes de datos del conductor: uno actual y otro que abarca los últimos diez años. Ambos informes son gratuitos y se pueden obtener en línea.

¿Qué datos incluye el informe?

El informe de datos del conductor de la DGT, tanto en su versión de datos actuales como en su versión de los últimos diez años, compendia varios aspectos importantes de tu perfil. En primer lugar, contiene tus datos personales y los detalles de los permisos de conducir que has obtenido y que están en vigor. Además, el informe presenta un historial de tus trámites de autorizaciones administrativas para conducir, si has cambiado tu permiso español en el extranjero, etc.

Desde el punto de vista legal, el informe registra si has tenido alguna suspensión judicial del derecho a conducir o si tu permiso ha sido invalidado en el momento de solicitar el informe. Si tienes restricciones o necesitas adaptaciones para conducir, también estarán especificadas en el informe.

Los conductores se quejaron de la falta de información de la DGT. Ayer la A-6, en la imagen, había recuperado la normalidad

Además, se incluirán los certificados médicos negativos activos, las revocaciones, las pérdidas de vigencia por pérdida de aptitudes psicofísicas, las pérdidas de vigencia por pérdida del saldo de puntos y las pérdidas de vigencia judiciales que estén pendientes de cumplir en el momento de la solicitud del informe. Finalmente, el informe muestra tu saldo de puntos. Sin embargo, es importante recordar que este informe no indicará si has cumplido o no con la obligación de realizar el curso de sensibilización y reeducación vial requerido.