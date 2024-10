Renault 5: ya no hay excusas para no comprar un coche eléctrico

Renault siempre ha sido una marca que se ha caracterizado por su espíritu innovador, revolucionario y siempre, o casi siempre, por delante de sus competidores en tecnología accesible, es decir, con un precio asequible para el comprador medio. La nueva era eléctrica supone un desafío importante a nivel industrial, pero también en cuanto a diseño, prestaciones y practicidad. Y lo que acaba de hacer la compañía francesa es, simplemente, genial.

5 electric Renault

El lanzamiento del Renault 5, ahora con propulsión cien por cien eléctrica, promete ser uno de los modelos que marcarán un antes y un después en el mercado, como en su día lo hicieron el R5, el Supercinco o el R5 Turbo. Dentro de 15 años este coche será recordado por haber significado un éxito tremendo de ventas y, sobre todo, porque es el producto con el que cualquiera que pueda comprarse un vehículo entró en la electrificación. Las empresas usan términos como democratizar el acceso al vehículo cien por cien eléctrico, facilitar la vida “eléctrica” de los conductores y realmente Renault ha dado un paso increíble en este sentido.

En lugar de la toma de aire del original, ahora hay una pantalla exterior que indica el nivel de carga Renault

Tener un coche eléctrico es ahora más fácil porque la mayoría han empezado su entrada en esta etapa con los coches más caros, lo cual generó un efecto negativo en el resto de conductores, que no podía acceder a esta tecnología. Sin embargo, el R5 y los que están por venir (Alpine A290, Twingo, R4…) ha superado todas las expectativas creadas a su alrededor. Tuvimos la oportunidad de probar el coche esta semana en Niza. La primera impresión es buenísima. El coche despierta simpatía, es original, bonito, contenido, deportivo y, sobre todo, respeta con un alucinante acierto el diseño que tuvo el primer R5. Es un más que digno sucesor de aquel mito de la automoción en toda Europa. El vehículo se presentó oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra el pasado mes de febrero y ahora que hemos podido conducirlo hay que reconocer que Renault roza la perfección en este producto. No hay que ser muy listo para saber que van a tener que aumentar el ritmo de producción del coche en las fábricas que la marca tiene en el norte de Francia, lo que ellos denominada «Electricity».

5 Renault

El R5 tiene una longitud de 3,92 metros, una altura de 1,50 y un maletero sorprendente con una capacidad de 326 litros. Es decir, caben dos maletas de cabina de avión, dos mochilas para ordenadores y alguna que otra bolsa más. Por no hablar del pequeño cofre que hay debajo para guardar los cables de carga y que también es aprovechable. Hay que resaltar que el coche llamaba la atención allá por donde pasaba. De hecho, fuimos a Mónaco y muchos conductores que llevaban en sus manos automóviles superdeportivos quedaban prendados por la silueta del coche. Todo el mundo quiere uno.

5 Renault

Por dentro el coche vuelve a encantar. Tiene detalles de diseño que enamoran, sobre todo, si ya vienes atrapado por la magia de la marca y este modelo en concreto. El volante es rectangular con la medida y el grosor perfecto; los asientos, al menos en el acabado de la unidad que probábamos, sujetaban con firmeza y eran cómodos y las dos pantallas que gobiernan el salpicadero cumplen su función con sobresaliente. Todo está a mano y Renault no ha prescindido de algunos botones físicos, por ejemplo, los de la climatización. Todos los elementos del habitáculo tienen detalles que no escapan al diseño, y hasta las salidas de aire o el acolchado del salpicadero en la zona del copiloto resultan muy creativos. Por no hablar de los detalles retroiluminados del «Renault 5» repartidos por el espacio para los ocupantes. Los acabados de mayor nivel de equipamiento disponen de R link con Google. Es decir, el navegador está conectado con todos los sistemas del vehículo y cuando introducimos un destino el coche refleja con una precisión asombrosa el nivel de carga con el que llegaremos. Algo que da confianza al conductor y los pasajeros y que hace que la “ansiedad de autonomía” que producen otros vehículos del mercado desaparezca por completo. Es una pena que no lo lleven todos los acabados, aunque en las versiones con una batería más pequeña el propietario tiene claro que la circulación por ciudad es su objetivo.

5 Renault

El Renault 5 tiene distintos niveles de potencia y autonomía: desde 95, 120 y 150 cv y baterías de 40 kWh y 52 kWh con potencia de carga de hasta 100 kW. Es decir, que un cargador rápido no estaremos más de 30 minutos para cargar hasta el 80%. El fabricante anuncia una autonomía que oscila entre los 300 y 400 kilómetros, pero lo mejor de todo es que el coche consume realmente poco. En las dos jornadas que tuvimos para probarlo, tanto en carretera de montaña, como ciudad y autopistas, el R5 firmó un consumo medio que no superaba los 17 kw y en el mejor de los casos no pasaba de los 15. Una cifra muy buena para ser honestos. La variante que pudimos conducir tenía 150 cv. Su comportamiento es suave, firme, seguro y divertido. Porque el coche también corre lo suyo y gracias a elementos como la suspensión trasera agarra más de lo que podríamos pensar. El coche solo pesa 1.450 kilos.

Precios

Renault ya ha puesto a la venta las versiones Techno e Iconic Cinq con la motorización de 150 CV. Tienen precios de 32.900 y 34.900 euros a los que ya hay que añadir un descuento de la marca de unos 1.500 euros. Pero lo más importante de todo es que Renault adelanta la ayuda del Plan Moves, 4.500 y hasta 7.000 si achatarras un coche. Es decir, una vez gestionada esta ayuda, solo tienes que pagar alrededor de 150 euros (en función de lo conseguido con el Moves) durante tres años y luego decidir si quieres adquirir el vehículo o hacerte con otro modelo.

5 Renault

La versión de acceso, que llegará a mediados de 2025, sí tendrá un precio menor, 24.990 euros y cuotas que podrían acercarse a los 90 euros. El Renault 5 eléctrico recuerda a la revolución que en su momento supuso la llegada del Smart a las ciudades españolas. Pero este es más coche y viene cargado de tecnología. Tanta, que incluso podría conectarse a la red eléctrica de casa y alimentarla ya que cuenta con V2L y V2G para carga cualquier cosa gracias a un adaptador. Renault vuelve a emocionar con el lanzamiento de un vehículo y lo hace en un escenario tan complicado como es el coche cien por cien eléctrico. No hay que olvidar que fueron los primeros en comercializar coches eléctricos allá por 2011 como el Twizzy o el Fluence y por eso tienen muchos más kilómetros de experiencia que sus rivales directos. Y todo no esto no para aquí porque esta misma semana mostrarán otros modelos míticos como el resurgir del Twingo o el R4, coches míticos que también tendrán versiones cien por cien eléctricas. Renault ha vuelto a hacerlo.

Luca de Meo y su revolución

Luca de Meo, el ejecutivo italiano que sorprendentemente el grupo VW dejó escapar hace ya unos años procedente de Seat y Cupra, está cerca, si no lo está ya, de volver a dar un zarpazo importante en la industria de la automoción. El CEO del Grupo Reault avisó a Europa que quizás los tiempos de la obligada electrificación eran demasiado rigurosos y el tiempo le está dando la razón. Pero Renault ya está preparada para hacer frente al potencial chino, algo que quizás otros grupos automovilísticos no tienen tan afinado. El lanzamiento del Renault 5 es todo un acierto por muchos motivos y porque acerca la movilidad eléctrica a cualquiera.