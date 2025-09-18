Se subasta un Ferrari FF de los narcos desde 150 euros

Un Ferrari FF y un Mercedes Clase G salen a subasta en una puja que se abrirá en 150 euros, aunque se espera que la cotización suba de precio muy rápidamente. Son dos coches procedentes del narcotráfico que se ponen a la venta por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a través de una subasta pública en el portal Escrapalia.

En concreto, los vehículos a subasta son un Ferrari FF con una cilindrada de 6262 cc (V12 Atmosférico) y una potencia neta de 486 caballos y un Mercedes-Benz G 63 AMG con una cilindrada de 5461 cc (V8 Biturbo) y una potencia neta de 400cv. La puja se encuentra ya abierta y concluirá el próximo jueves 25 de septiembre. Todos aquellos interesados en realizar una visita in situ para ver los vehículos podrán hacerlo el miércoles, 24 de septiembre, inscribiéndose en el link mostrado en cada lote.

Se ha establecido un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta. Una vez finalizada la subasta, se verificará que la documentación identificativa y la declaración responsable del ganador para ser adjudicatario sean correctas. Los ingresos obtenidos del Fondo de Bienes Decomisados se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes.