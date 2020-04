El Entierro de la Sardina, este sábado desde casa

Este año, y debido al estado de alarma ante la pandemia del coronavirus, los murcianos han visto como se debía posponer la fiesta grande la ciudad. El Bando de la Huerta ya se vivió el pasado martes desde los balcones de todos los murcianos, y mañana sábado será el turno del Entierro de la Sardina.

Las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia están programando actividades para entretener a los ciudadanos durante el periodo de confinamiento y este sábado, a partir de las 21.00 horas, emitirán el Entierro de la Sardina de la pasa edición. En concreto, se podrá volver a disfrutar en el canal del youtube del Ayuntamiento.

Además continúan los talleres, actividades infantiles, teatro, zarzuela, cortometrajes y actividades deportivas organizadas dentro de la agenda cultural del municipio.

En total, 21 actividades tanto en horario de mañana como de tarde, y todas ellas se retransmiten en abierto y para todos. Para conocer los horarios y las distintas actividades se pude accede a toda la información en ‘eventos.murcia.es’.

La programación completa comenzará este sábado, a las 10.00 horas, con un taller de guitarra; y continuará a las 11.00 horas con el cuentacuentos 'El árbol mágico'; y un taller de capoeira.

A las 12.00 horas se emitirá el cuentacuentos 'Nodoby wants to play me' de Arena English; y el taller lengua de signos. A las 16.00 horas tendrá lugar un taller de manualidades marca páginas; mientras que a las 17.00 horas se realizará la actividad 'Teatro y Movimientos: Ritmos, coordinación y saltos'.

A las 17.15 horas se emitirá la actividad 'Teatro y Movimiento: Juego de ritmos y coordinación'; mientras que el día finalizará a las 19.00 horas con la zarzuela 'Bohemios' de la Compañía Lírica Española; y a las 21.00 horas se emitirá el Entierro de la Sardina.

Programación del domingo

El domingo, a las 10.00 horas, se emitirá un taller de ajedrez; que dará paso a las 11.00 horas a un cuentacuentos titulado 'Osito y su abuelo' y a un taller sobre acondicionamiento físico.

A las 16.00 se emitirá un taller de 'Manualidades de cubos para contar historias'; mientras que a las 17.00 horas se emitirá el corto 'Confesión de amor teatralizada'.

Asimismo, a partir de las 17.30 horas se emitirán progresivamente los cortos ‘Temas’; ‘¿Y las cosas absurdas que pensamos y no decimos?’; ‘Eusebio80’; ‘Todo es falso, salvo alguna cosa’; y ‘The Airplane’. Para concluir, a las 19.00 horas, el Ballet Español de Murcia (Cia. Carmen y Matilde Rubio) presenta ‘PENÉLOPE’.