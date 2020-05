Lopez Miras no se pronuncia sobre su apoyo a continuar con el estado de alarma

El presidente de la Región de Murcia no se ha pronunciado sobre si apoya o no la propuesta del jefe del Ejecutivo nacional de prolongar el estado de alarma durante 15 días más. López Miras quiere esperar a conocer los argumentos que utilizará Pedro Sánchez para pedir que los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados se muestren a favor de la iniciativa.

En dos ocasiones durante su intervención ante los medios de comunicación el presidente regional ha incidido en que no tiene una postura clara al respecto, se ha preguntado “para qué” y ha mencionados dos escenarios distintos. “Si el presidente quiere prorrogar el estado de alarma, que supone un poder absolutísimo, para poner en marcha medidas que supongan la reactivación de nuestro tejido productivo, para dotar de mayor liquidez a las pequeñas empresas y autónomos, para exonerar de impuestos a aquellos que no tienen actividad, para flexibilizar los ERTE, y para apoyar a los colectivos más vulnerables, seguro que tiene nuestro apoyo. Pero si es para prorrogar una situación de poder absoluto en el que, con la excusa de garantizar la protección de las personas, empiecen a tomarse decisiones que correspondan más a hojas de ruta ideológicas y a posicionamientos políticos, que al interés general de los españoles, y en concreto de los murcianos, en eso no vamos a estar de acuerdo”.

López Miras ha emplazado a Pedro Sánchez a que se siente antes del miércoles con “aquellos a los que les va a pedir el apoyo en la prórroga del estado de alarma y explicarles exacta y detalladamente para que necesita su respaldo”.

Un reparto equitativo

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia no ha obtenido respuesta de Pedro Sánchez sobre cómo se va a producir el reparto de los 16.000 millones del Fondo de Liquidez no reembolsable anunciados, medida que agradeció, pero pidió que se imponga el criterio por habitantes que consideró “objetivo” y no se penalice a la Comunidad “por la buena gestión que se ha realizado durante la crisis sanitaria”. Si se establece el criterio poblacional, a Murcia le correspondería el 3,18 por ciento, lo que supone, 508 millones de euros.

“No puede ser un criterio el número de fallecidos o los afectados por la pandemia, sobre todo si se tiene en cuenta la falta de fondos provocada por la infrafinanción a la que estamos sometidos”,

López Miras ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para establecer las fases del desconfinamiento, sobre todo cuando todavía no se conocen los criterios para que cada territorio avance en las fases establecidas. Volvió a insistir, una semana más en la necesidad de una hoja de ruta “clara y definida” que puede mejorar con la participación de los distintos territorios.

Así, ha solicitado hoy a Sánchez un marco bilateral de trabajo entre el Gobierno de España y cada una de las autonomías para poner en práctica “la cogobernanza, porque esta desescalada es el proceso más importante que tendremos que poner en marcha las administraciones, pero no tenemos para mañana ningún decreto publicado, ni información oficial y no sabemos los umbrales para pasar de fase, no tenemos claras las actividades que se permiten en cada una de ellas y, ni siquiera sabemos si las fechas que se dieron son ciertas” y ha asegurado que el presidente Sánchez esta misma mañana ha asegurado que no ha dado ninguna previsión de fechas concretas.

López miras se ha mostrado en desacuerdo con la vuelta a las clases de los pequeños a partir del 25 de mayo, sobre todo que esa medida que discrimina por edades afecte a unos docentes en vez de otros.