Cartagena lanza una campaña de juguetes no sexistas para educar en igualdad

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena ha impulsado por cuarto año consecutivo una campaña de juguetes no sexistas bajo el título ‘Educa en Igualdad. No juegues con su futuro. Por unos juguetes no sexistas’, informaron fuentes municipales.

Según ha explicado la Concejalía, los juguetes tienen un papel muy destacado en la socialización de los niños y niñas y representan instrumentos muy valiosos para su desarrollo cognitivo y social.

Así, esta campaña pretende concienciar a la ciudadanía de que no hay normas que conviertan a determinados juguetes y colores en propios de niñas o de niños, ya que esto solo contribuye a perpetuar estereotipos y roles de género.

Los juguetes y juegos son objetos para entretener y aprender, cultivando la imaginación y creatividad y con el que contribuir a crear un espacio de igualdad y respeto a la diversidad para todos y todas.

“Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad como educadores y educadoras y participar en la elección de juguetes, sabiendo que así contribuimos a su diversión, pero también a estimular el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades personales, afectivas y sociales”, ha indicado el concejal del área de Igualdad, David Martínez Noguera.

Para Martínez Noguera, “si se educara a las niñas igual que a ellos en el empoderamiento y la autonomía y a los niños igual que a ellas en el valor de los cuidados y las emociones, sin condicionarlos, probablemente no existirían diferencias reales entre hombres y mujeres”.

El edil ha explicado que “cada vez es más frecuente encontrar marcas comerciales que empiezan a editar catálogos menos sexistas y más inclusivos en la imagen, uso de colores y también, cada vez más se cuida la disposición de los juguetes en escaparates y tiendas. Esto es muy positivo porque es una forma de representar el mundo y, con ello, un espacio más igualitario e inclusivo”.

Desde la Concejalía de Igualdad se recomienda mostrar a niños y niñas catálogos que sean igualitarios para que sus elecciones se deriven de sus gustos e intereses, desvinculándolos del mensaje sexista sin olvidar que antes de comprar un juguete hay que asegurarse de que ha pasado por un control de calidad y que es adecuado para su edad.

La campaña llega a los colegios, escuelas infantiles, oficinas descentralizadas de atención a la ciudadanía, centros de salud y jugueterías. Martínez Noguera también ha destacado que “los juguetes deben servir para que los niños y niñas aprendan y se diviertan siempre desde la igualdad y la libertad”.