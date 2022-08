Fernando López Miras: «Cada voto que no va al PP es oxígeno para Pedro Sánchez»

Hace poco más de un año que el Mar Menor sufrió un grave episodio de anoxia. Su situación sigue preocupando sobremanera al Gobierno de la Región de Murcia que se ha propuesto resolver esta cuestión entre sus prioridades. A menos de un año de elecciones, López Miras es optimista y confía no solo en volver a ganar, sino también, en gobernar en solitario.

Las primeras elecciones autonómicas celebradas tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo, las de Andalucía, dieron la mayoría absoluta al popular Juanma Moreno. ¿Se ha abierto una nueva etapa?

Sí. España necesita confianza, seguridad, rigor y gestión. Esto es lo que aporta Feijóo. Lo de Andalucía no es un caso aislado. Las últimas cuatro elecciones las ha ganado el PP de forma contundente. Lo hizo en Galicia, Madrid, Castilla- León y luego consiguió una mayoría histórica en Andalucía. Esto quiere decir que los presidentes autonómicos populares lo están haciendo bien y que los españoles confían en una gestión que solo puede aportar el PP. Cada vez están más cansados del Gobierno actual. Cuando un presidente no puede salir a la calle es que algo no va bien. Los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, cuesta más pagar el agua o la gasolina y hay más paro. El invierno va a ser demoledor. La alternativa es el PP porque ya ha demostrado que sabe gobernar en tiempos difíciles. Feijóo lo ha demostrado. Eso sí, debe hacerlo en solitario.

¿Quiere decir que el PP no debe pactar con Vox?

España necesita confianza, seguridad y rigor. En la Región de Murcia teníamos un Gobierno que no dependía solo del PP y en la tercera ola, con miles de contagios al día, el PSOE y Ciudadanos presentaron una moción de censura. Para que esto no pase el Gobierno tiene que ser solo del PP. Le diré que creo que lo podemos conseguir. El PP podrá hacer lo que promete si no depende de más partidos para gobernar. Así dará certezas y no un Gobierno que se dedica a hacer un encaje de bolillos como ocurre en el de Sánchez. Cada voto que no va al PP es oxígeno para el PSOE.

¿Hay que repetir las recetas que se tomaron en la anterior crisis?

No. Cada situación requiere respuestas diferentes, pero hay que tomar decisiones. Sánchez no las toma, y si lo hace, se equivoca. El PP ha demostrado que sabe sacar a España de la crisis y resolver los problemas. Aznar y Rajoy no aplicaron las mismas recetas, pero supieron darle la vuelta a la situación económica.

Salió victorioso de la moción de censura. ¿Qué balance hace de esta segunda etapa?

En el último año y medio hemos visto que el Gobierno de la Región de Murcia gestiona, trabaja y resuelve problemas. Existe porque así lo quisieron los ciudadanos con su voto. La moción de censura fracasó por este motivo. No tenía apoyos. Se hizo con nocturnidad, alevosía y en lo peor de la pandemia. La región con menos letalidad por covid de la Península es la murciana. Hemos seguido bajando impuestos, eliminado también el que afecta a las donaciones entre hermanos y tíos sobrinos, bajado el IRPF y aprobado su deflactación. Hemos defendido la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Además, lideramos la creación de empleo.

La previsión es que el AVE llegue a Murcia antes de que acabe el año, pero el Gobierno denunciado muchas deficiencias.

Es evidente que el AVE es una de las infraestructuras más importantes para que las regiones ganen en competitividad y para que sean un lugar de destino. Hace 30 años que llegó a Sevilla y a Murcia aún no lo ha hecho. Esto es inexplicable. Solo se entiende por que sucesivos gobiernos no han tratado a la Región como se merece. En 2018 se me confirmó que en agosto se iniciarían las pruebas del AVE. Pero llegó el Gobierno de Pedro Sánchez y cambió el proyecto. Cuatro años después la situación es insostenible. Han cortado todos los trenes de Cercanías y las líneas directas a Madrid. Se nos trata como españoles de segunda. Ahora nos dicen que pasará por Orihuela, Elche, Alicante, Albacete y de allí a Madrid. Además, parará en Chamartín, algo que no hacen el resto de AVE del sur. Veremos cómo llega y cuál van a ser la frecuencia y el recorrido.

Si en algo destaca la Región de Murcia es en la reivindicación por el agua. ¿Qué balance hace de la política actual?

Los países serios tienen políticas de Estado en materias importantes. Por ejemplo, en la energía o en el acceso a alimentos. Es fundamental que tengan también una política de Estado de agua. El Gobierno de Pedro Sánchez no la tiene. Es un gran error. Debe establecer un plan para que todos los ciudadanos tengan derecho al acceso al agua. Esto no ocurre en España, aunque lo diga la Constirución. En la Región de Murcia el agua se paga bastante cara, en otros lugares no. La infraestructura más limpia y sostenible y que garantiza el agua a todos los españoles es el trasvase. El Tajo- Segura está regando el 70 por ciento de las frutas y hortalizas que España exporta. Da agua a 55 millones de árboles, lucha contra el cambio climático, por eso, no entiendo que no haya un plan ni tampoco trasvases. Es inconcebible que un Ministerio que defiende la sostenibilidad quiera sustuirlo trasvase por desaladoras que contaminan y consumen más energía.

¿Es posible que Sánchez acabe esta legislatura con un cambio en el sistema de financiación?

No. Llevamos cuatro años pidiéndole que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar esta cuestión y no lo ha hecho. La Región de Murcia es la peor financiada de España. Recibimos menos dinero que el resto para pagar la Sanidad o la Educación. Esto es incumplir la Constitución. Nos obliga además a generar deuda. Mientras, el Gobierno ha aprobado un pago a Cataluña de 11.500 millones de euros. Con este dinero, que sirve para garantizarse el apoyo de los independentistas catalanes, podríamos eliminar toda nuestra deuda. Este Gobierno es sectario.

¿Confía que Alberto Núñez Feijóo sí sería capaz de cambiar el sistema?

Sé que así va a ser. Cuando sea presidente habrá una reforma que trate a todos los españoles con justicia. Solo pedimos que todas las autonomías nos sentemos y lleguemos a un acuerdo en una propuesta conjunta.

La situación del Mar Menor

¿Sigue en peligro el Mar Menor?

Está en equilibrio, pero se puede ver alterado si cambian determinadas circunstancias climatológicas: la temperatura, la luminosidad, las corrientes marinas... Este verano ha estado estable. Miles de turistas y de ciudadanos de la Región han disfrutado de él. Esto ha sido posible porque hemos establecido un plan específico para la retirada de biomasa. Cuando esta materia se descompone se deposita en el fondo del lecho marino y produce la anoxia. En esta actuación hemos invertido solo este año más de diez millones. 150 personas trabajan cada día retirándola. Se han recogido más de 17.000 toneladas, cuando en los últimos cuatro años se retiraban 1.500. Así hemos conseguido el estado actual del mar.

En esta situación, ¿cómo afronta la amenaza de fuertes lluvias?

Esta es una de las cuestiones que nos preocupan. El episodio de anoxia de octubre 2019 vino precedido de la DANA de septiembre. Hablamos de un sistema en delicado equilibrio que puede verse afectado por cualquier cambio. Las actuaciones de obras hidráulicas en ramblas y cauces pertenece al Gobierno de España. Se comprometieron a hacer obras, pequeños diques de laminación y presas que no han hecho. Nosotros prometimos la construcción de un colectivo de pluviales en los Alcáceres y ya está en ejecución. Se está terminado en Torre Pacheco un tanque de tormentas con capacidad para 24 piscinas olímpicas. Por contra, las obras del Ministerio llevan tres años de retraso.

Entonces, ¿se ha encontrado una solución para evitar la anoxia?

No es una solución definitiva. La ha hecho en solitario la Región de Murcia. Es cierto que ha permitido que, a pesar de los récords de calor, evitar la mortandad de peces, pero la solución definitiva está en evitar que los vertidos que llegan a través de la rambla del Albujón. Esto es competencia del Ministerio de Transición Ecológica y así se comprometió la ministra Ribera. Dijo que construiría una infraestructura de bombeo, pero un año más tarde no hay nada. El 80 por ciento de los nitratos y fosfatos que perjudican al Mar Menor llegan desde esta rambla.

¿Qué motivos da el Ministerio de Transición Ecológica para explicar que aún no esté ejecutada esta obra?

Para el Ministerio el Mar Menor es una prioridad. Para todos es una cuestión de Estado porque es una joya natural, un ecosistema único en toda Europa. Pero el Gobierno no lo ve como una crisis medioambiental que le pueda afectar, como se hizo con el Prestige o Aznalcóllar. La ministra ha anunciado más de 500 millones en inversiones y acciones, pero un año después no se ha invertido ni un solo euro ni ha ejecutado una sola acción. No lo entendemos. La solución del Mar Menor requiere de todas las Administraciones. Además, no es un problema presupuestario porque le hemos pedido las competencias para ejecutar esas obras y pagarlas. Sus promesas no llegan. Necesitamos urgencia y celeridad para salvar este ecosistema.

En esta situación, ¿es compatible la agricultura?

Sí, también el turismo o el urbanismo. En la Región se ha aprobado una Ley de Protección del Mar Menor con el consenso del PSOE y del PP. Regula las actividades, pero prohíbe cualquier tipo de vertidos. La cuestión reside en la contaminación orgánica que ya hay en el acuífero. Ahí es donde necesitamos las obras del Ministerio para que no llegue a través de la Rambla del Albujón.