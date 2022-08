Bienvenidos a la Región de Murcia: el “infierno ferroviario de España”

FOTO: Edu Botella

En la Región de Murcia se espera con mucha expectación el AVE. Su llegada supone un antes y un después de todas las ciudades. Los tiempos de la alta velocidad no tienen comparación con otros medios de transporte y más ahora, con un sector liberalizado que compite por mejores precios.

La previsión es que el fenómeno AVE llegue a la Región de Murcia antes de que acabe el año, pero lo hará con tantas limitaciones que el PP considera que es insuficiente. Esta comunidad autónoma ha pasado de ser una “isla ferroviaria” a un “infierno”. ¿El culpable? El portavoz de la Comisión de Transportes y Movilidad del PP en la Cámara Alta, Francisco Bernabé, tiene claro a quién apuntar. Al Gobierno de Pedro Sánchez.

La gota que ha colmado el vaso es el anuncio de que los trenes no llegarán a la estación de Atocha, sino a Chamartín. “Esto es un nuevo despropósito del Gobierno central al dejar a la Región de Murcia, ya no sin conexión directa con Madrid, sino ahora también con más atrasos con el cambio de Atocha a Chamartín, algo que no tiene justificación técnica y que el Gobierno de España tendrá que explicar al millón y medio de murcianos que tienen que hacer hasta tres trasbordos”.

Además, ha remarcado que “las obras del AVE en la Región de Murcia avanzan a lenta velocidad socialista, no a la velocidad de crucero”, en alusión a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una visita reciente.

A raíz de esto, el PP ha registrado una serie de preguntas para que el Gobierno de España responda de forma inmediata. “No permitiremos que en la Región se lleve a cabo una chapuza de las dimensiones que se ha producido en Extremadura”, donde de los trenes, “presentados como de Alta Velocidad no superan los 90 kilómetros por hora”.

Bernabé ha subrayado que “desgraciadamente se demuestra una realidad bien distinta a la que dibujan los socialistas, porque las obras en la Región ni siquiera han comenzado en los tramos correspondientes a la variante de Totana y a la integración urbana de Lorca”, por lo que “los ciudadanos piden respuestas claras sobre el inicio de las obras en estos tramos, así como su duración”.

Además, tal y como ha subrayado el parlamentario nacional, “poco o nada se sabe del proyecto de integración urbana del AVE a su paso por Lorca”, mientras que “1,2 millón de pasajeros de Cercanías se han quedado sin su medio de transporte habitual teniendo que cambiar por líneas de autobús con trayectos más largos”.

En este sentido, Bernabé ha vuelto a remarcar que “convertir a la Región de Murcia en una isla ferroviaria por capricho político del Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo un daño irreparable al turismo, a la industria y a los ciudadanos”.

Del mismo modo, el PP ha preguntado al Gobierno sobre la situación administrativa en la que se encuentran los diferentes tramos en los que se ha dividido el proyecto de la Alta Velocidad ferroviaria entre Murcia y Cartagena, porque “el Ministerio sigue empeñado en dejar relegada a Cartagena con una comunicación tercermundista, a pesar de tener uno de los puertos más importantes de España y ser un referente turístico”.