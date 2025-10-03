Acceso

Hasta los 30 grados se alcanzarán en este soleado viernes en la Región de Murcia

Los cielos estarán despejados

MURCIA.-Las temperaturas máximas bajan hoy en la mitad del país, con descenso notable en la costa del Sol y zonas de interior
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 3 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales y nubes altas el resto del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo las máximas en el interior, que irán en ascenso, y los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.

