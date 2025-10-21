Acceso

Acho qué calor para ser octubre: volvemos a superar los 30 grados en un día veraniego en la Región

Las máximas serán de 31 grados en la capital

MURCIA.-Calor y polvo en suspensión activan los avisos en 24 provincias, con máximas de 39ºC
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente sin cambios las mínimas en el litoral. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, más intensos durante la tarde, cuando soplarán ocasionalmente fuertes en el Altiplano.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.

