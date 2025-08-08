Arden más de mil metros cuadrados en un conato de incendio forestal en Jumilla

El Plan Infomur, encargado de la lucha contra incendios forestales en la Región de Murcia, intervino esta pasada noche para sofocar un conato de incendio forestal declarado en La Sierra de Los Hermanillos, en la localidad de Jumilla. El fuego arrasó más de 1.000 m2 de espartizal bajo.

A las 22.36 horas, el 112 Región de Murcia recibía, al menos, una veintena de llamadas que alertaban de la presencia de tres focos de incendio en dicha zona, lo que movilizo rápidamente a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Jumilla, Protección Civil de Jumilla, Guardia Civil, agentes medioambientales de la zona, la Brigada de Intervención Rápida (BIR) de Cieza y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Sobre la 1 de la madrugada se confirmó la extinción total del incendio, que afectó a unos 1.018 metros cuadrados de espartizal bajo, sin que se ocasionaran daños personales, ni materiales significativos.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones para evitar este tipo de incidentes, especialmente en zonas rurales y forestales durante épocas de riesgo.