El Ayuntamiento de Murcia detecta otros los locales de ocio con orden de cierre en la zona de Atalayas

Desde este mismo jueves, los servicios técnicos y policiales del Ayuntamiento de Murcia realizarán visitas a otros locales de ocio nocturno de la zona de Atalayas y Mariano Rojas de la ciudad en las que se han cursado órdenes de cese de actividad y, si no están los expedientes regularizados, "se precintará de forma inmediata". Así lo ha puesto de manifiesto la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno local, donde ha insistido en que en las últimas horas, se han encontrado con varios expedientes de cese de actividad "que no se habían ejecutado". Por esa razón, "de forma urgente e inmediata, vamos a cursar inspecciones para proceder al cierre del local". Esta decisión llega después de que el pasado domingo fallecieran 13 personas en un incendio de gran magnitud que afectó a dos discotecas, que no tenían licencia de actividad.

"Desconocemos por qué no avanzó por el cauce natural el expediente de cese de actividad" de Fonda Milagros y Teatre, ha dicho la vicealcaldesa, lo que ha dicho que "no debe ocurrir". Por ese motivo, ha indicado que se van a poner en marcha la redacción de dos nuevos protocolos para la Administración local y de licencias de actividades.

Según ha indicado la vicealcaldesa, se tratará de elaborar esquemas procedimentales basados en los principios de "seguridad, control, rigor y agilidad", con los que se buscará dotar de más "seguridad" los procedimientos. "Se trata de una medida de control de trazabilidad de los expedientes, con los que se va a reducir el margen de de interpretación, y ganamos seguridad jurídica". Esto, además, aportará más "tranquilidad" a los funcionarios y supondrá "una reducción en los tiempos de tramitación".

Mientras tanto, las primeras actuaciones se centrarán en las zonas de ocio nocturno atendiendo dos criterios: donde hay más concentración de personas y, por el volumen de afluencia, es decir, de los locales que disponen de mayor aforo.

7 peticiones de repatriación

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud en el Ayuntamiento, Pilar Torres, los servicios psicológico y sociales de la Corporación están tramitando ya siete peticiones de las familias de repatriar los cadáveres, siendo cinco con destino a Nicaragua, uno a Ecuador y otro a Colombia.

Los otros seis cuerpos serán enterrados en distintas localidades de la Región de Murcia, en concreto, uno tendrá sepultura en Molina de Segura, otros tres en Caravaca de la Cruz y los otros dos en la ciudad de Murcia.

Además, el Ayuntamiento ha ayudado a comprar los billetes de avión para que los familiares puedan acercarse a la ciudad. En concreto, se han comprado nueve billetes, dos de ellos de ida y vuelta a Nicaragua, otros dos de ida y vuelta a Ecuador, y uno de ida de Marsella a Valencia.

También se ofrecerá tener un velatorio en el Tanatorio de Torre Agüera.