El Ayuntamiento de Murcia recibe un premio por su Mapa de Recursos para el Empleo

El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia ha sido distinguido con el Premio a la Mejor Iniciativa de Empleo y Formación de la Región por el proyecto de la Red de Orientación 'Mapa de Recursos para el Empleo', en el marco del XII Foro de Empleo y Desarrollo Local, organizado por la Universidad de Murcia, junto al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el Observatorio de Desarrollo Rural y Local, la Cátedra en Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local y la Asociación de Agentes de Desarrollo Local (Adeles).

La distinción reconoce la apuesta municipal por la coordinación local, la colaboración entre entidades y la puesta en marcha de herramientas accesibles que facilitan la inserción laboral y la empleabilidad en el municipio.

"Este premio acredita que Murcia avanza gracias al trabajo en red, la coordinación y la visión compartida de un futuro con más oportunidades para todos", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Una herramienta pionera

El Mapa de Recursos para el Empleo es una plataforma digital accesible y actualizada en la que cualquier persona desempleada, trabajadora, estudiante o profesional puede localizar todos los servicios municipales y colaborativos relacionados con orientación laboral, formación, emprendimiento y oportunidades de empleo.

La herramienta, entre otras ventajas, facilita la derivación entre servicios y entidades, el acompañamiento en itinerarios de inserción y el acceso sencillo a programas, cursos y asesoramiento especializado.

Cabe destacar que el jurado, a la hora de otorgarle el Ayuntamiento, ha destacado especialmente la mejora en la coordinación entre entidades, la colaboración activa dentro del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica, el impacto directo en la empleabilidad y la facilidad de acceso a los recursos en una sola plataforma.

"El Mapa de Recursos es una herramienta útil, intuitiva y eficaz, que simplifica el acceso a la orientación laboral y concentra en un único espacio información de calidad. Es un proyecto nacido para ayudar", ha finalizado la edil Bernabé.

Con este reconocimiento, "Murcia consolida su posición como referente en políticas locales de empleo basadas en la cooperación, la inclusión y la innovación social", destacan desde el consistorio.