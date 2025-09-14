Los bomberos extinguen un incendio en una nave industrial de Ceutí (Región de Murcia) que albergaba varios tractores

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido un incendio en una nave industrial, en el municipio de Ceutí, que albergaba varios tractores en su interior.

A las 14.53 horas varias llamadas realizadas al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un incendio en una nave industrial que albergaba maquinaria en su interior.

El suceso se produjo en la zona de Los Torraos, en el polígono industrial de Ceutí.

Al lugar se desplazaron bomberos del CEIS para sofocar las llamas que, tras su intervención, quedaron extinguidas sin que se registraran víctimas, solo daños materiales.