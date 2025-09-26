El Centro de Capacitación Naval de Cartagena, otro puntal para la economía de la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, resaltó este jueves por la noche que el nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica, que se ubicará en Cartagena, "supondrá un impulso decisivo para la industria regional", según informaron fuentes de la Comunidad.

"Cumplimos con un compromiso que adquirimos con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia", señaló el jefe del Ejecutivo autonómico durante la clausura de la 48º Asamblea General de esta federación, donde recordó que el Consejo de Gobierno ha aprobado una línea de ayudas de 5,5 millones de euros para la construcción del centro.

"Es una apuesta firme por la formación continua que necesitamos como sociedad para crecer y ser competitivos", subrayó.

Asimismo, López Miras reclamó al Gobierno central que la industria de la Región de Murcia cuente con la potencia energética necesaria para avanzar y que el tejido productivo "no vea frenadas sus posibilidades de expansión".

Además, también exigió que se priorice la construcción por parte de Red Eléctrica y además "se cumpla lo dicho y no quede simplemente en palabras".

El presidente también puso en valor la labor de la Fremm, que en más de cuatro décadas ha formado a 175.000 alumnos. En la convocatoria 2023-2025, las ayudas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), la patronal desarrolla 124 acciones formativas, que beneficiarán a 1.700 alumnos, con tasas de inserción laboral que alcanzan el cien por cien en algunos cursos.

Estas instalaciones, según apuntan fuentes del Gobierno regional, van a servir para ofrecer formación especializada en 30 oficios vinculados, sobre todo, al sector metalúrgico, tales como la fabricación mecánica, la automatización industrial o las energías renovables. El objetivo es "nutrir" el mercado laboral con profesionales cualificados, que puedan satisfacer la demanda de mano de obra especializada en empresas multinacionales con presencia en Cartagena, como Repsol, Sabic o Navantia que, sin duda, son generadoras de cientos de puestos de trabajo en la zona y elementos de tracción económica en la Región de Murcia.