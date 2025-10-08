Chubascos ocasionales en las sierras de la Región de Murcia y temperaturas estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 8 de octubre, intervalos de cielos nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son probables chubascos ocasionales por la tarde, que pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente sur.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.