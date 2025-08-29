Cielos con intervalos nubosos y temperaturas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 29 de agosto, cielos con intervalos nubosos de nubes altas.

Las temperaturas irán en descenso en general, con las máximas localmente sin cambios, y los vientos soplarán flojos del noroeste, tendiendo a componente sur flojos a moderados en las horas centrales.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.