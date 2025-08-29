Acceso

Cielos con intervalos nubosos y temperaturas en descenso

La máxima se volverá a registrar en la ciudad de Murcia con 36 grados

Imagen de una de las playas de la costa murciana que se convierte en la actualidad en uno de los destinos más solicitados por muchos turistas tanto de España como de fuera de ella
Lucirá el sol en la Regiónlarazon
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 29 de agosto, cielos con intervalos nubosos de nubes altas.

Las temperaturas irán en descenso en general, con las máximas localmente sin cambios, y los vientos soplarán flojos del noroeste, tendiendo a componente sur flojos a moderados en las horas centrales.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.

