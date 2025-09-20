Cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 20 de septiembre, cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, sin descartar chubascos acompañados de tormentas ocasionales.

Las temperaturas en general con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en el Altiplano. Vientos flojos de componente este, ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.