Un domingo soleado pero frío en la Región: 5 grados de mínima en Lorca

La máxima será de 23 grados en Murcia capital

    A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 9 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas en descenso, salvo máximas sin cambios o en ascenso en el interior. Vientos de componente oeste, flojos a moderados.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.

