El PP emplaza a Vox a seguir negociando "desde esta tarde" un pacto de investidura en Murcia

El portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, José Vélez, ha dicho esta mañana durante la explicación de voto del Debate de Investidura que López Miras "se ha acostumbrado a mentir de tal forma que cree que todo el mundo miente menos usted".

Ha explicado que "no firmamos el pacto contra la violencia de género porque llamaban fracasadas a la mujeres que abortaban".

Ha acusado al presidente en funciones de "hacer una pantomima" porque "viene aquí a decir que le votan en contra, y así esperaremos hasta después de las Elecciones Generales y será entonces cuando sus amigos de Vox le hagan presidente de la Región". Y ha enfatizado que "el precio de su sillón lo van a pagar las mujeres, los servicios píblicos, el Mar Menor, los jóvenes, los mayores, los LGTBI..."

Ha concluido que después del 23J "esto va a acabar como Oficial y Caballero, con el señor Antelo sacándole en brazos de esta Asamblea".

Por su parte, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha reprochado al portavoz del PP que le haya pedido el voto al PSOE.

Ha corregido a López Miras porque "nosotros nunca hemos votado los presupuestos del PP, le pudieron apoyar los tránsfugas, pero aquello no era Vox".

Ha recordado que Feijóo dijo que Vox no podía entrar en el gobierno de Extremadura porque tenía el 8 por ciento, mientras que sí era lógico que lo hiciera en la Comunidad Valenciana porque tenía el doce por ciento. "Pues bien, en Murcia tenemos el 18 por ciento".

Antelo ha dicho que "para que los compromisos se cumplan, Vox tiene que estar en el Gobierno" y ha recordado a López Miras que los murcianos "no les han dado la mayoría absoluta porque no tienen la confianza absoluta".

Le ha dicho que a partir del día 23 "usted espera que los temas del agua los lleve Santiago Abascal y no Núñez Feijóo".

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha reprochado a López Miras que no le ha contestado a sus propuestas, y ha dicho que le preocupan más "los fachas oportunistas de los fachas por convicción", y ha identificado entre los "fachas oportunistas" al PP de Feijóo y López Miras "que con su piel de cordero sin capaces de engañar a una gran mayoría social".

Joaquín Segado, del PP, ha dicho que frente al bloqueo solo hay dos alternativas que es "sentarnos este fin de semana, redactemos un buen documento y pongámonos a trabajar el mismo lunes". Y la segunda alternativa es que Vox sume sus votos al PSOE y Podemos y bloqueen la Región.

Ha dicho que "el documento del acuerdo no sería ni el del PP ni el de Vox, sería uno en el que los dos estuviéramos de acuerdo". Le ha reprochado a Antelo que "decir que se tiene la mano tendida y no sentarse a negociar no es honesto".

Ha propuesto como base "el acuerdo de Baleares, si allí ha sido posible que se abstengan, aquí también".

Y ha concluido dirigiéndose a José Vélez (PSOE) que si alguien miente en España es Pedro Sánchez.

Por último, el aspirante López Miras (PP) ha dicho que "la sociedad murciana no puede permitirse un bloqueo institucional porque los ciudadanos no tienen entre sus preocupaciones si la clase política es capaz de llegara acuerdo, dan por hecho que es nuestra responsabilidad".

Ha recordado que la sociedad, "con una contundente mayoría", ha votado la opción que él representa.

El candidato a presidente ha dicho estar dispuesto a blindar el trasvase Tajo-Segura y exigir una financiación justa. También a apostar por la calidad de la enseñanza donde sean los padres los que decidan el modelo educativo. desde la coincidencia con las ideas, no en todas, pero sí con un número suficiente, está en nuestra mano que no pase un día más sin que la Región de Murcia empiece a aprovechar las oportunidades".

Ha explicado que "gobernar en minoría es el mayor de los ejemplos de respeto al conjunto; es saber que cada paso que demos deberá contar con el apoyo de otras fuerzas".

Se ha dirigido a los diputados de Vox para ofrecerles un acuerdo programático con actuaciones que no tienen sentido que no salgan adelante y les ha asegurado que "sus propuestas estarán siempre en la hoja de ruta del gobierno".

López Miras ha dicho que "si no hubiera elecciones el 23 de julio, la Región de Murcia tendría un gobierno funcionando la semana que viene".

También ha argumentado "el pacto programático de Baleares" y le ha pedido a Antelo: "dígame a qué hora y dónde nos vemos esta tarde", pero le ha pedido que "no supediten la negociación a los sillones" porque si no "solo habrá un beneficiario, Pedro Sánchez".