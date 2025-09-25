La firma de hipotecas en Murcia sube un 36,9% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia ha subido un 36,9 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 25,02 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.489 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 155,61 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 50,56% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 4,3 por ciento.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.936 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 193,34 millones de euros. De ellas, 45 fueron sobre fincas rústicas y 1.891 sobre urbanas.

De las 1.891 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Murcia, 1.489 fueron sobre viviendas; 14 en solares y 388 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 15 y en 131 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 324 hipotecas con cambios en sus condiciones, 178 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.903 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.371 correspondieron a viviendas, 114 a fincas rústicas, 396 a urbanas y 22 sobre solares.

Datos por Comunidades

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas tuvo un incremento en todas las regiones con Aragón (+79,72 por ciento), La Rioja (+45,00) y Canarias (+43,40) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36 por ciento.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12 por ciento), La Rioja (+59,01) y Cantabria (+54,14) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38), Galicia (+12,69) y Madrid (+15,17) en el lado contrario.

En este sentido, la compraventa de viviendas en Murcia ha subido un 15,5 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.561 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Murcia, 2.326 se realizaron sobre viviendas libres y 235 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 569 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.992 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 3.646 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.561 compraventas, 496 fueron herencias, 113 donaciones y 6 permutas.