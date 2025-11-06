Gobierno murciano advierte que dará la "batalla" por el agua para revertir la situación y se pregunta dónde está el PSOE

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha dejado clara la postura que mantendrá el Gobierno de Fernando López Miras en materia hídrica, argumentando que utilizará "todos los recursos" que estén a su alcance y seguirán "dando la batalla para revertir una situación que no tiene justificación técnica ni científica y que sólo atiende a criterios partidistas del Gobierno de España".

Ortuño, que ha sido preguntado por la decisión de hace unos días del Tribunal Supremo que desestimó el recurso del Gobierno regional contra la subida de caudales ecológicos del Tajo, ha afirmado que recurrieron por una decisión del Estado que califica de "injusta".

Tras lo que ha recordado, en rueda de prensa tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que si los diputados del PSOE en el Congreso "no hubiesen votado en contra del blindaje del trasvase Tajo-Segura, no estaríamos en esta situación".

Ortuño se ha preguntado dónde está el PSRM-PSOE y el delegado de Pedro Sánchez en la Región, "cuántas veces se ha reunido el delegado de Gobierno con la ministra para paralizar que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo e impida el cierre de los pozos de los acuíferos en 2027".

Por ello, ha reafirmado que Murcia y su Gobierno "va a estar apoyando una infraestructura que es fundamental, el trasvase Tajo-Segura, clave para llegar hasta donde hemos llegado y que también es clave para nuestro futuro" y seguirá de lado de los regantes".

Al hilo, Ortuño ha lamentado que "la pinza PSOE-VOX ha impedido que comparezcan en la Asamblea el presidente del Sindicato Central de Regantes y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura para abordar un tema importante, como es la situación del trasvase de Tajo-Segura".

"La pinza PSOE-VOX está perfectamente engrasada y es una pinza intencionada y meditada y que no persigue el interés general, solo persigue dañar al PP y al Gobierno regional", ha concluido.