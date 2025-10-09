La Guardia Civil desmantela un violento grupo criminal que asaltó a seis vecinos de Jumilla (Murcia)

La Guardia Civil ha desarrollado una investigación dirigida a esclarecer cinco robos con violencia e intimidación en Jumilla (Murcia) que ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal y la detención de cinco jóvenes, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició el pasado abril, cuando el Instituto Armado fue alertado del asalto a una mujer joven cuando caminaba por una calle por parte de un grupo de hombres. Según el testimonio de la víctima, mientras uno la sujetaba, los otros la amenazaron verbalmente y le quitaron a golpes su teléfono, su cartera y otros objetos personales. Después de esta primera denuncia, otros cuatro vecinos de Jumilla pusieron en conocimiento de los agentes hechos de similar naturaleza.

Los denunciantes también habían sido asaltados cuando caminaban por el casco urbano por un grupo de jóvenes que emplearon la violencia física y, en algún caso, palos. Por el 'modus operandi', las características físicas de los sospechosos y la localización de los robos -todos cometidos en el casco urbano del municipio-, la Guardia Civil determinó que se trataba de un grupo de cinco jóvenes. Organizados en grupos de tres, seleccionaban a sus víctimas, las abordaban por la espalda y, mientras uno impedía sus movimientos sujetándola por detrás, el resto la amenazaba y golpeaba hasta lograr su objetivo, que era apoderarse de teléfonos móviles, dinero y cualquier objeto de valor que llevasen encima. Las seis víctimas, tres de ellas menores de edad, resultaron con lesiones y tuvieron que recibir asistencia sanitaria, una con puntos de sutura. La Guardia Civil investigó posibles coincidencias entre los cinco delitos -uno cometido en abril, otros tres en agosto y el último en septiembre- y descubrió indicios que permitieron detener a los sospechosos como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación. La Benemérita ha recuperado un teléfono móvil robado, que ha sido devuelto a su propietario.