La hija de Ábalos le dijo que había que "pagar 5.000 euros" para cerrar "proyectos" de la Generalitat

Tatiana, una de las hijas de José Luis Ábalos, le envió un mensaje en marzo de 2018 para comentarle que "hay que pagar el cierre de los proyectos de la Generalitat Valenciana", tal y como reflejan wasaps intervenidos por la UCO a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Aún no le habían dicho la cifra exacta a desembolsar, pero le trasladó a su padre que sería "entre 5.000 y 6.000 euros". El problema está en que ese montante debería salir de Fiadelso, la fundación que ella controlaba tras entregársela el exministro socialistas, y en sus cuentas no había suficiente.

"La fundación tiene 4.000, pero se queda seca y sin futuros fondos... Se lo dije a Gustavo, me comentó que debíais hablar... Plis hacedlo, yo no sé si tengo forma de conseguir más dinero", le acabó diciendo su hija a Ábalos en el mismo mensaje.

En su respuesta, Ábalos quiero saber si "Chimbote" había ingresado. Una cuestión que obtuvo una respuesta positiva por parte de su hija. Hay que recordar que Fiadelso tuvo durante años presencia en la ciudad peruana de Chimbote, donde llegó a contar con un inmueble de 400 metros cuadrados.

Tatiana en un audio en contestación le avisó también de que en la Generalitat le habían avisado de que les podría "caer un palo gordo" por una factura de 2009 de El Corte Inglés presentada. "La factura está mal hecha, no especifica no cuantos servicios se hicieron ni nada, es como 30.000... Me han dicho que hay que rehacerlo todo. Yo no sé quién la hizo".

Buyolo y la subvención

Años antes, en agosto de 2016, esta hija del ahora investigado en el "Caso Koldo" le informó que de la Generalitat Valenciana había denegado a Fiadelso una ayuda pública: "Pap, nos han denegado la subvención de educación para el desarrollo de la Generalitat, pero somos los primeros en puntuación uno con otra fundación en la lista de no concedidos".

Seguidamente, el mismo wasap, le pregunta a su progenitor si sabe "si se puede pedir una revisión" o "luchar administrativamente", ya que tienen de plazo hasta "el martes" para alegar. Desliza también que "Empar" le ha dicho, al respecto, "que no se puede hacer nada".

"Solo queda que te comenten la puntuación", señaló Ábalos, que en aquellos tiempos era diputado y secretario general del PSOE en Valencia. Tatiana, en contestación, le pregunta: "¿Pido una cita?".

Él responde que sí y que también "le pida cita" al que era entonces director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat del socialista Ximo Puig, Federico Buyolo. Este antiguo alto cargo fue, posteriormente, director adjunto del gabinete de Isabel Celaá como ministra de Educación hasta que le sustituyó Pilar Alegría en julio de 2021.

Tatiana asumió Fiadelso en 2015

En 2015, Ábalos planteó a esta hija si se "haría cargo de Fiadelso". Ella, en un primer momento, le dijo que "ok", para después interesarse por "cómo" pensaba transferirle la administración de la entidad. "Hablamos mañana y me cuentas", le pidió ella. El exministro socialista coincidió: "Sí, hablamos":