Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en la Región de Murcia, que elevaría a 33 las asesinadas este año

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Murcia, que, de confirmarse, elevaría a 33 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.328 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del segundo asesinato por violencia de género este 2025 en Murcia.

Además, de confirmarse como crimen machista el caso de Murcia, sería la quinta víctima en octubre de este año, la misma cifra que en el mismo mes del año pasado.

Precisamente, este domingo la Guardia Civil de la Región de Murcia detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental, una joven de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado este domingo por la tarde en una vivienda del municipio de Librilla (Murcia).