Joaquín Segado: "Sánchez utiliza la inmigración como arma arrojadiza"

Joaquín "Quino" Segado es un profesional de la política y ha estado siempre vinculado al Partido Popular, primero en su Cartagena natal y, después, en el partido en la Región de Murcia. Es un tipo afable, sosegado, no tiene pelos en la lengua, y defiende y cree en su proyecto y en sus ideales. Fiel escudero de López Miras, es el azote de Pedro Sánchez y de Francisco Lucas dentro y fuera de la cámara autonómica, que ya se ha convertido -suponemos- en su segunda casa. Asegura que el Gobierno murciano y el PP van a dar la batalla por el Tajo-Segura y se muestra confiado de que, en el próximo Ejecutivo presidido por Feijóo, se ejecutará un Plan Nacional del Agua que salve a los regantes y al campo murcianos. Antes de tomarse un merecido descanso por vacaciones -el mes de agosto es inhábil en el parlamento autonómico- nos atiende en esta entrevista para LA RAZÓN.

Es usted la cara visible del Partido Popular en la Asamblea Regional. ¿Qué balance hace de esta legislatura? ¿Ha quedado algún asunto pendiente?

En este periodo de sesiones de la legislatura ha quedado patente una vez más la diferencia entre dos modelos: el que representan el Partido Popular y Fernando López Miras, el de la política transparente, útil y centrada en defender los intereses de la Región, frente a la inestabilidad, el caos y la corrupción del Gobierno de Sánchez. Mientras Pedro Sánchez es incapaz tan siquiera de cumplir con su obligación de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, López Miras garantiza la estabilidad sacando adelante los Presupuestos más sociales de la historia. Mientras Sánchez se preocupa por tapar la multitud de escándalos que le asedian, el Ejecutivo regional del PP se ocupa en bajar impuestos, ayudar a las familias, e invertir más que nunca en Sanidad y Educación. Desde la Asamblea Regional, seguimos impulsando iniciativas de defensa de los intereses de la Región, como reivindicar a través de mociones la continuidad del trasvase Tajo-Segura frente a las amenazas de cierre del Gobierno de Sánchez, rechazar el entierro de la bahía de Portmán que proyecta el Ejecutivo central, o exigir un sistema de financiación más justo, que deje de castigar a la Región.

¿Hay un entendimiento real con VOX en materia migratoria? El otro día los de Abascal hablaban de deportaciones masivas. Su Gobierno, en palabras del consejero Ortuño, creará una comisión para la estudiar la repatriación de menores.

En el Partido Popular creemos que la inmigración debe ser legal y ordenada. Los inmigrantes que entran de forma ilegal en nuestro país son en buena parte víctimas de mafias, que trafican con seres humanos y que se aprovechan de la escandalosa ausencia de cualquier política migratoria por parte del Gobierno de Sánchez. Sánchez se lava las manos y endosa toda la responsabilidad en materia de acogimiento de inmigrantes a los Gobiernos autonómicos, la mayoría de los cuales son del PP, para utilizar la inmigración como arma arrojadiza. Eso sí, excepto Cataluña y País Vasco, a los que se libera del reparto de acogida de menores inmigrantes a cambio de que, tanto Junts como PNV, mantengan a Sánchez en el poder. ¿Cabe mayor xenofobia que utilizar a menores de edad como mercancía para asegurarse el sillón de la Moncloa?

¿Cómo explica la "obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con el trasvase Tajo-Segura? ¿Tienen esperanzas de ganar la batalla y revertir ese "hachazo" a esta infraestructura hídrica esencial para la Región?

Sabíamos que del Gobierno de Sánchez, sectario y arbitrario hasta la médula, podíamos esperar lo peor. Nuestros temores se han confirmado plenamente con el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que supone reducir, nada menos que a la mitad, los aportes al Trasvase dentro de dos años. Un hachazo que no responde a ninguna motivación técnica ni científica, sino a un criterio puramente político: el que sentó Pedro Sánchez en 2018 en un mitin en Albacete, donde prometió el cierre del Trasvase. Único compromiso que, por desgracia, pretende cumplir. Este atropello intolerable es el punto culminante de una política repleta de maltratos y castigos a la Región de Murcia. La prosperidad de nuestra Región se ha fundamentado en la agricultura de los últimos 46 años, es decir, en el Trasvase y, sin él, se nos presenta un futuro más que complicado. Desde el Partido Popular siempre hemos respaldado a los regantes, siempre hemos apoyado el Trasvase y lo vamos a seguir haciendo y, lo defenderemos aquí, en Madrid, o donde haga falta. Por desgracia, la sociedad de la Región no puede contar con el PSOE regional, ni con su nuevo secretario general, Francisco Lucas, que votó junto a los otros tres diputados socialistas de la Región en contra del Trasvase en el Congreso, en un acto de traición a nuestra tierra, que le va a perseguir toda la vida. Pararemos el hachazo al Trasvase, cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de España, aprobando un Plan Nacional de Agua, que garantice que un bien, que es de todos los españoles, sea accesible para todos los españoles.

Da la sensación de que cualquier proyecto que pueda suponer crecimiento y prosperidad para la Región es sistemáticamente torpedeado, cuando no denegado, por parte del Estado. Le hablo del puerto del Gorguel, de la bahía de Portmán o, incluso, de las conexiones ferroviarias. ¿Nos tienen manía, señor Segado?

El carpetazo al proyecto de ampliación del puerto de Cartagena fue otra decisión política del Gobierno de Sánchez, otro castigo más a Cartagena y a la Región, llevado por el capricho puro y duro. En cuanto a la Bahía de Portmán, lo único que ha hecho el Gobierno de Sánchez es engañar a los vecinos durante los últimos siete años, para al final sepultar la bahía y condenar a La Unión y a la Región de Murcia, con la complicidad también, por cierto, de los socialistas de la Región. Pero el maltrato en materia de infraestructuras es continuo y permanente: mala conexión ferroviaria con Madrid, con el peor AVE de toda España, sin red de cercanías, sin proyecto de Alta Velocidad en Cartagena, y todavía sin conocer la integración de la Alta Velocidad a la ciudad de Lorca. Sigue pendiente el Corredor Mediterráneo por Cartagena, además del Arco Norte y la autovía del Bancal, en materia de carreteras. Da la impresión de que al Gobierno de Sánchez no le gusta que la Región de Murcia continúe avanzando y progresando, y todo por puro sectarismo, ni más ni menos, porque los ciudadanos de la Región cometen el pecado de votar al PP.

¿Cree que Pedro Sánchez acabará la legislatura?

Por mucho que Sánchez consiga aguantar a duras penas, gracias a la respiración asistida de unos socios que continuarán exprimiéndole al máximo, la legislatura está en fase terminal: sin presupuestos, sin poder sacar adelante leyes de importancia que no sea la de amnistía, el presidente del Gobierno de España ya solo se aferra al sillón para utilizar el poder como parapeto, frente a la corrupción que asedia a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar y personal. Lo más preocupante es que sus socios, en especial los independentistas, saben perfectamente que cuanto más débil esté Pedro Sánchez, más dispuesto está a ceder a sus chantajes. Y el acuerdo para privilegiar a Cataluña con una financiación singular, un pacto ilegal y corrupto, un paso más en el desmantelamiento de la Nación y la ruptura de los principios de igualdad y solidaridad, son una buena y muy escandalosa prueba de ello. Desde el Gobierno regional y el Partido Popular no vamos a quedarnos de brazos cruzados y ejerceremos de dique de contención frente a este atropello, que perjudicará muy especialmente a una Región como la nuestra, ya de por sí la peor financiada de España.

Es usted el "látigo" del secretario general del PSRM. ¿Cree que el "seguidismo" del señor Lucas a las políticas de Pedro Sánchez le puede pasar factura electoral en la Región? A Vélez no le fue bien con esa estrategia.

Si algo han penalizado los ciudadanos de la Región en las urnas es precisamente la política de aplauso y seguidismo a ultranza de los socialistas de la Región a Pedro Sánchez que, además, se ha distinguido precisamente por castigar y maltratar a la Región en sus decisiones. Lo hizo Conesa, lo hizo Vélez y lo está haciendo ahora Francisco Lucas que, además, es un sanchista ‘pata negra’, un político de la plena confianza de Pedro Sánchez, que preside la Comisión de Justicia del Congreso, donde se tramitó, por ejemplo, la ley de amnistía. Y recordemos que fue él quien registró aquella moción de censura urdida desde las cloacas de la Moncloa, entre otros por Bolaños y… Santos Cerdán, por cierto, padrino político del propio Lucas. Dados los antecedentes, solo podíamos esperar que traicionase a la Región y votase en contra de la iniciativa que llevamos al Congreso para defender el trasvase Tajo-Segura. Que, por ejemplo, mientras los vecinos de La Unión se levantaban en contra de la decisión del Gobierno de Sánchez de enterrar la bahía de Portmán, él se encerraba en un despacho con Hugo Morán para hacerse una foto de ‘postureo’. Y que, tal y como anunció en su momento, mucho nos tememos que votará en el Congreso a favor del cupo independentista catalán, de nuevo en contra de los intereses de la Región.

Cuéntenos sus planes para este verano. ¿Cuál es su sitio favorito de la Región para disfrutar y desconectar y por qué?

Tengo dos lugares especiales para pasar el verano. Hago escapadas puntuales durante el mes de julio a La Azohía, donde he veraneado en mi infancia y adolescencia. Y, desde hace unos años, paso el mes de agosto descansando en Cabo de Palos. Para mí, los dos lugares con más encanto de la Región de Murcia.

Recomiende a los lectores un libro y un disco para leer y escuchar estas vacaciones.

Un libro que me ha entretenido mucho ha sido el último de mi paisano Arturo Pérez-Reverte, “La isla de la mujer dormida”. Ya estamos deseando leer la nueva entrega de la saga del “Capitán Alatriste”, que creo se publica antes de fin de año. Y un disco, aunque creo que no es su mejor trabajo, me gusta bastante el último de Manuel Carrasco, “Pueblo Salvaje”.