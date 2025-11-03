López Miras anuncia ayudas de hasta 200 euros para los jóvenes interesados en sacarse el carnet de conducir

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado a través de redes sociales que el ejecutivo va a ofrecer ayudas de hasta 200 euros para aquellos jóvenes que están interesados en sacarse el carnet de conducir.

López Miras ha explicado que se destinarán 500.000 euros a estas ayudas que irán dedicarán a pagar la matrícula de la autoescuela y la tasa del examen teórico. Para conseguirlas hay que estar matriculado en una autoescuela adherida a este programa y solicitarlo.

Así, el jefe del ejecutivo autonómico ha destacado que el carnet de conducir es una "herramienta para garantizar la independencia y la libertad" de los jóvenes, a la vez que "muy util" para la búsqueda de empleo.