López Miras: "El Corredor Mediterráneo solo avanza en Cataluña. Sánchez beneficia a los mismos de siempre"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha condenado este jueves en el acto que organiza el Corredor Mediterráneo que el impulso de dicha infraestructura, "fundamental para todos los españoles", solo avanza en Cataluña. "Vemos cómo las obras que estaban prometidas y previstas para el resto de comunidades autónomas no avanzan. A la Región deMurcia no ha llegado todavía el Corredor, ni sabemos nada de la Alta Velocidad a Cartagena o Lorca, ni de otras infraestructuras importantes como el Arco Noroeste o el Arco Norte".

En el encuentro empresarial al que han acudido más de 1.800 personas, el dirigente autonómico ha criticado que el presidente Pedro Sánchez "promete y ejecuta para los de siempre, beneficia a los mismos de siempre y perjudica a aquellos a los que siempre nos maltrata".

En esta línea, ha lamentado que lo que está ocurriendo estos días con la investidura es que Sánchez ha pactado 6.300 millones de euros con los que va a "comprar a los separatistas catalanes su presidencia del Gobierno, y con los que se podrían ejecutar todas las grandes inversiones que llevan durante los últimos diez años relegadas en la Región de Murcia".

En referencia a la investidura de Sánchez, indicó que le preocupa porque le ha visto que "por su necesidad para seguir siendo presidente del Gobierno humilla a todos los españoles, y por su necesidad, discrimina a los españoles".

"Solo ha hablado de lo que le interesa a los independentistas, de cómo perdonar a los delincuentes. Solo ha hablado de lo que tenía que hablar para ser el presidente del gobierno, pero no para mejorar la vida de los españoles", ha recriminado.

"Nos enfrentamos a una legislatura nada positiva para el resto de los ciudadanos de España; para aquellos que no somos independentistas y que no hemos cometido delitos como el de secesión, y que nos enfrentamos a una legislatura muy complicada, porque tanto ayer como hoy Sánchez no ha hablado de ninguno de los problemas estructurales que tiene este país".

"Vimos a Sánchez impotente e incapaz de contestar y hacer frente a las humillaciones, a los chantajes y a las amenazas", añadió, y auguró que legislatura que queda por delante "no va a ser nada buena para España y para los españoles".