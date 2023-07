López Miras ofrece a Vox "una mesa de análisis permanente y desarrollo programático"

El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho esta mañana durante el debate de investidura que el PSOE despliega mentiras "porque fue el PSOE el que no quiso firmar con nosotros el pacto contra la violencia de género" y ha enfatizado "¿ve como sí que digo violencia de género?, porque existe, claro que existe".

Le ha dicho que obvia en su discurso que la Región es la que "más ayudas da a los jóvenes para que puedan comprar una vivienda" y le ha reprochado que el bono de alquiler joven de Pedro Sánchez "es imposible conseguirlo".

También le ha reprochado a Vélez que "haya sido delegado del Gobierno, pero no de cualquier Gobierno: del de Pedro Sánchez y de Podemos. Delegado de un Gobierno que recorta el 50 por ciento del recorte del trasvase Tajo-Segura". Y le ha recordado que "el agua desalada no puede sustituir al agua del trasvase, porque el agua desalada hace que los árboles no crezcan y no den frutos".

Respecto a las inversiones del Gobierno central en Murcia ha puesto el ejemplo del AVE: "que se tarda más en ir en AVE a Madrid que en ir en coche".

Le ha reprochado que el gobierno del que fue delegado, pactó con "los herederos de ETA y con los que quieren romper España, del gobierno que quitó el delito de sedición y rebajó el de malversación".

Ha dicho que el 40 por ciento del PIB de Murcia proviene de las exportaciones "esto solo lo logran países como Alemania" y que se crean más de ocho empresas cada día.

Ha agradecido a José Ángel Antelo, de Vox, el tono de su intervención y ha dicho que "tenemos coincidencia en los objetivos a lograr" y ha enumerado la simplificación de los procedimientos de la administración o la reducción del déficit público. También en que "en nuestra Región, los hijos nunca serán de la Administración, como dijo una ministra socialista".

Ha dicho que los puntos del pacto que se le ha propuesto a Vox "debería ser suficiente" y le ha recordado que "no hay otra opción de gobierno porque no creo que votar lo mismo que el PSOE y que Podemos no es lo que sus votantes quieren".

Ha coincidido con el portavoz del PP que "el 77 por ciento de lo que se acordó en 2019 se ha cumplido" y le ha recordado que "la palabra de Vox la legislatura pasada duró dos años".

Le ha asegurado que "mi confianza en su palabra es existente y está fuera de toda duda".

En opinión del presidente en funciones "cada día perdido en ponernos de acuerdo para el gobierno de los murcianos supone un claro perjuicio para ellos".

Ha asegurado al portavoz de Vox que "sus propuestas tendrán eco en mi ejecutivo" pero le ha explicado que "los votantes del PP no nos votaron para formar un gobierno de coalición con Vox, me votaron a mí para que gobernara yo, y no Vox, no se apropien de ese 43 por ciento que votó al PP".

El presidente López Miras ha dicho que "es malo someter a los ciudadanos a tres elecciones en tres meses".

Ha echado mano de las encuestas y sondeos para afirmar que "la inmensa mayoría de los votantes de Vox querían que yo fuera presidente de esta Asamblea".

Ha asegurado a Antelo (Vox) que "queremos sentarnos en una mesa de permanente análisis y desarrollo de acuerdo programático", y les ha recordado que "aun tenemos 48 horas".