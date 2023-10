López Miras pide una repetición electoral después de que Sánchez haya "tragado" con la amnistía

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado que “Pedro Sánchez ha mentido a todos los españoles y ha tragado con la amnistía”, por lo que “se deberían repetir las elecciones”.

López Miras ha asegurado que “como se ha engañado a los españoles, Pedro Sánchez no se está legitimado para tomar esa decisión”, ya que “los españoles fueron a votar habiendo escuchado al presidente del Gobierno de España decir que no iba a aprobar la amnistía porque no cabía en la Constitución”. Por ello, “los ciudadanos tienen derecho a decidir sin ser engañados”.

“Ya dijimos que si ocupar el sillón de La Moncloa dependía de vulnerar la Constitución, aprobar la amnistía y dar privilegios a los delincuentes, Pedro Sánchez tragaría”, ha afirmado, “y no pasaron ni 24 horas hasta que le escuchamos, delante de todos los representantes del PSOE a nivel nacional, decir que iba a hacerlo a cambio de siete votos para seguir siendo presidente del Gobierno”.

López Miras ha lamentado que “aprobar una ley de amnistía por esos siete votos que necesita, va a privilegiar a los delincuentes y va a borrar aquellos delitos que cometieron contra el Estado, va a socavar la autoridad de los jueces, va a humillar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y va a romper el principio de igualdad de todos los españoles”.

El presidente del PPRM ha asegurado que “hay españoles a los que se les ha dicho que pueden intentar dar un golpe de Estado, que pueden intentar resquebrajar los cimientos de nuestra Constitución y que no pasa nada, que se les va a perdonar y se les van a borrar esos delitos”. Ante esta situación, “los españoles ya no somos iguales en derechos y obligaciones”.

“La amnistía de ninguna manera va a hacer mejor España, sino que va a perjudicar a los españoles”, ha recalcado el líder del PPRM. “No se puede decir que se va a aprobar la amnistía en nombre de España porque es mentira y una vergüenza; se va a aprobar porque es lo que le conviene y necesita Pedro Sánchez”.

Beneficiar a unas comunidades

En esa línea, López Miras ha denunciado que el PSOE de la Región de Murcia ha sido uno de los primeros en aplaudir un acuerdo de gobierno que “va a ser tremendamente perjudicial para la Región de Murcia, puesto que se va a privilegiar a unos españoles frente a otros”. Un acuerdo en el que “no se habla de trasvases”. En resumen, “se está condenando a la Región a tener que vivir sin el Tajo-Segura y eso no es posible”.

Por ello, tenemos que claro que “un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez va a perjudicar gravemente a España y, en particular, a la Región de Murcia”, por lo que “utilizaremos todos los recursos disponibles para impedirlo”. De hecho, cuando se apruebe la amnistía “recurriremos al Tribunal Constitucional por atentar gravemente contra la igualdad de todos los españoles”.

Víctor Manuel López, candidato para presidir la FMRM

Por otro lado, el presidente ha adelantado que se llevará a cabo la propuesta de la nueva Junta de Gobierno de la Federación de Municipios. “La propuesta del PP para presidir la Federación de Municipios de la Región, que ratificará la Asamblea Regional, es Víctor Manuel López, alcalde de Ulea y vicesecretario de Política Municipal del PP”.

En esa línea, López Miras ha destacado que “pocos como Víctor conocen el funcionamiento de la Federación de Municipios, sus necesidades y su forma de trabajar”. La Federación de Municipios “tiene que posicionarse a favor del Gobierno de la Región de Murcia para abordar la financiación autonómica y local, y apostar por el pequeño municipio”. “Nos tenemos que poner a trabajar de manera inmediata para afrontar los grandes retos que nos van a acompañar en esta próxima legislatura”, ha concluido.