Lucas: "Cuestionar las alertas de la Aemet como hace el Gobierno regional es peligrosamente irresponsable"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado este jueves que "cuestionar las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como hace el Gobierno regional es peligrosamente irresponsable", según informaron fuentes de la institución en un comunicado.

Lucas se ha referido a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, quien ha señalado que "cada vez es más frecuente que la Agencia active alertas por lluvias importantes y que finalmente no caiga ni una gota", y ha solicitado una mejora del sistema de alertas.

"Cuestionar las alertas de Aemet como hace el vocero de López Miras es peligrosamente irresponsable, pues sólo fomenta la desconfianza de los ciudadanos, les pone en peligro y erosiona el prestigio de un organismo estatal cuyo trabajo responsable y preventivo ha permitido salvar tantas vidas", ha manifestado el delegado.

Lucas ha considerado que se trata de "una estrategia política del PP que ya han utilizado muchos otros dirigentes en su compulsiva obsesión de atacar al Gobierno de España".

"Es triste tener que escuchar al Gobierno regional decir barbaridades de esta naturaleza que sólo demuestran ignorancia o mala fe", ha añadido Lucas, que ha pedido a la población que siga confiando en la Aemet y ha defendido su trabajo durante los episodios de los días 22 y 23 de septiembre.

"Se actuó correctamente, pues los avisos meteorológicos son una llamada de atención sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos y potencialmente peligrosos que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Y en este caso en concreto, todos los análisis apuntaban a una situación potencialmente peligrosa. Hubiera sido muy temerario e irresponsable no lanzar los avisos que se emitieron", ha concluido.