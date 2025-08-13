El mejor lugar para ver la lluvia de Perseidas este miércoles en la Región de Murcia

Para celebrar la lluvia de Perseidas, la asociación de divulgación científica Física Society va a llevar a cabo 'Perseidas verano', una actividad astronómica especial que se celebrará este miércoles 13 de agosto, a las 20.00 horas en el Centro de Visitantes de las Covaticas situado en el Parque Regional de Calbanque, un espacio protegido y sin contaminación lumínica que ofrece condiciones ideales para la observación del cielo nocturno.

El director de la asociación, Antonio Soto, ha explicado que "las noches de verano se convierten en un escenario perfecto para observar uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de estrellas de las 'Perseidas', también conocida como 'lágrimas de San Lorenzo'. Estas alcanzan su punto álgido a mediados de agosto y ofrecen una oportunidad inmejorable para vivir la naturaleza desde otro punto de vista: con la mirada hacia arriba".

La actividad comenzará con una charla donde se informará sobre la lluvia conocida como las 'Perseidas', su origen y evolución, la composición química y física de los meteoros y, también porque este momento del año es en el que más se ven desde el punto de vista de la ciencia física.

También se explicarán las constelaciones y estrellas que los asistentes estarán viendo en ese momento. Algo que podrán hacer con telescopios profesionales, binoculares, prismáticos, un proyector de observación virtual y filtros lunares que la organización les proporcionará para que puedan disfrutar de la experiencia de la forma más completa.

El final de la actividad no tiene hora, por lo que los asistentes podrán quedarse todo el tiempo que lo deseen observando el cielo.

El precio para asistir es de 10 euros siendo necesario inscribirse en el teléfono 601 17 33 02, finalizando el plazo un día antes. Se recomienda llegar con antelación, llevar ropa de abrigo ligera, agua y esterilla o manta para tumbarse cómodamente a observar el firmamento.

"Se trata de una actividad cultural y de ocio con un fuerte componente educativo y científico que llevamos meses preparando con mucha dedicación, planificación, esfuerzo, cariño e ilusión" ha explicado Soto, quien ha recordado que el año pasado, "vinieron unas cincuenta personas y todas se fueron muy satisfechas" por lo que esperan que este año "vengan muchas más".